Нічний туризм стає популярнішим не лише через меншу кількість людей, але й через комфортнішу температуру й особливу атмосферу, яку важко відчути у денну пору, пише 24 Канал з посиланням на Radical Storage.

Яке місто в Європі є найкращим для нічного туризму?

До аналізу залучили 50 популярних туристичних напрямків, включаючи в критерії нічні активності, безпеку та якість транспортного сполучення. Перше місце посів Рим, який здивує усіх мандрівників активним нічним життям. У десятку цього списку входять різні країни, які також здатні запропонувати туристам гарні враження.

10 міст світу для нічного туризму у 2026 році

1. Рим, Італія;

2. Амстердам, Нідерланди;

3. Тромсе, Норвегія;

4. Рованіємі, Фіндяндія;

5. Токіо, Японія;

6. Дубай, ОАЕ;

7. Лондон, Велика Британія;

8. Париж, Франція;

9. Марракеш, Марокко;

10. Ко Пханган, Таїланд;

Рим – столиця, яка оживає після заходу сонця

Саме Рим став лідером у рейтингу, отримавши 9,2 бала за рівень нічних розваг та культурних подій. Італійська столиця пропонує понад 300 нічних маршрутів – від прогулянок старим містом до екскурсій у музеї та храми після закриття.



Вечірній Рим приваблює туристів / Фото Pinterest

Доволі популярними вважаються вечірні відвідини Колізею. М’яке підсвічування робить цю локацію ще більше особливою. Окрім того, у Римі вночі працюють ринки, кінотеатри просто неба, ресторани та магазини, тож це місто вночі точно не дасть заснути.

Амстердам, Тромсе, Рованіємі й Токіо

Друге місце у списку посів Амстердам. Ввечері тут теж панує красива атмосфера, активне життя й зручна логістика. Вечірні прогулянки каналами стали візитівкою міста, а пересування після опівночі – дуже доступне.



Вечірній Амстердам дуже красивий / Фото Pinterest

Третю позицію посіло норвезьке місто Тромсе, яке приваблює до себе вже іншу категорію туристів. Цей напрямок вже належить до астротуризму. У цьому місті є високі шанси побачити північне сяйво.Фінський Рованіємі опинився на четвертому місці. Це місто також є фаворитом для нічних спостережень за небом.

А от у Токіо, який посів 5 місце, ніч перетворюється на справжнє світлове дійство з неоновими вивісками, цілодобовим транспортом та відчуттям повної безпеки. Тут зможуть себе добре почувати навіть туристи, які подорожують соло.

У цьому рейтингу залежала не лише краса локацій, але й відчуття безпеки та можливість повернутися до готелю після пізніх прогулянок на громадському транспорті. У Римі, Токіо чи Лондоні – дуже розвинена нічна інфраструктура.

Де немає натовпів та вечірок?

