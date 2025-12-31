Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Де шукати сонце в січні: отримайте понад 14 ідей для вашої теплої відпустки

Які є топ європейських напрямків, що можуть стати кращою альтернативою Тенеріфе та Бенідорму?

Через перенасиченість популярних курортів, туристичні податки та протести місцевих жителів мандрівники все частіше шукають менш людні місця для відпочинку. Водночас відмовлятися від красивих краєвидів і цікавих локацій зовсім не потрібно, адже Європа має багато маловідомих, але вражаючих напрямків:

1. Ротенбург-об-дер-Таубер (Німеччина)

Середньовічне місто в Баварії з добре збереженими міськими мурами, фахверковими будинками та брукованими вуличками. Атмосфера нагадує казку і приваблює тих, хто хоче спокійного та романтичного відпочинку.

2. Сардинія (Італія)

Другий за величиною острів Середземного моря з бірюзовою водою, піщаними пляжами, диким узбережжям і давніми кам'яними спорудами нурагі. Підходить як для пляжного відпочинку, так і для дослідження історії.

Татри у Словаччині: дивитись відео

3. Татри (Польща та Словаччина)

Гірський регіон із драматичними пейзажами, льодовиковими озерами та маршрутами для піших прогулянок і лижного спорту. Тут можна побачити рідкісну дику природу та насолодитися активним відпочинком.

4. Сицилія (Італія)

Найбільший острів Середземного моря, який поєднує пляжі, вулкан Етна, барокову архітектуру та вплив різних культур – грецької, римської, арабської й нормандської.

5. Лофотенські острови (Норвегія)

Архіпелаг за Полярним колом із горами, що піднімаються прямо з моря, рибальськими селами та незайманими пляжами. Відомий опівнічним сонцем і північним сяйвом.

6. Трансільванія (Румунія)

Регіон у Карпатах із середньовічними містами, замками та легендами про Дракулу. Також відомий великою кількістю дикої природи, зокрема ведмедів і вовків.

Відпочинок у Трансільванії: дивитись відео

7. Острів Скай (Шотландія)

Найбільший острів Внутрішніх Гебрид із суворими пейзажами, Казковими басейнами, скельними утвореннями та замками. Популярний серед любителів природи й історії.

Дивіться також Тут у грудні до +24 градусів: відкрийте для себе європейське місто, де легко забути про зиму

8. Кефалонія (Греція)

Іонічний острів із кришталево чистою водою, вапняковими скелями, бухтами та мальовничими селами. Поєднує спокійний відпочинок і можливості для пригод.

9. Ла-Ріоха (Іспанія)

Регіон на півночі Іспанії, відомий виноградниками та виноробнями. Також приваблює культурними маршрутами, сільськими пейзажами та польотами на повітряних кулях.

Варто обов'язково відвідати виноробні Marqués de Murrieta, Bodegas Lecea, Bodegas Franco-Españolas та Bodegas Muga, де проводять дегустації місцевих вин. Саме тут можна побачити, як народжується вино Ріоха, дізнатися про традиції регіону та скуштувати напої, відомі далеко за межами Іспанії, пише TripAdvisor.

10. Слайго (Ірландія)

Місто й регіон із прибережними краєвидами, горами та багатою культурною спадщиною. Відомий як джерело натхнення для поета Вільяма Батлера Єйтса.

11. Аннесі (Франція)

Альпійське місто з середньовічним центром, каналами, пастельними будинками та озером з чистою блакитною водою, яке часто називають одним із найкрасивіших у Європі.

Куди подорожувати у 2026 році?