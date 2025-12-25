Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Яке є європейське місто з казковою архітектурою та сонцем у грудні?

Нікосія на Кіпрі – це місто, яке вражає своїми старовинними стінами, казковою архітектурою та надзвичайно сонячним кліматом. Тут у грудні температура може досягати 24 градусів тепла, а щороку місто насолоджується понад 3300 годинами сонячного світла, що робить його найсонячнішою столицею Європи.

Атмосфера Нікосії: дивитись відео

Центр міста зручно досліджувати пішки. Головна торговельна вулиця Ледра проходить поруч із вежею Шаколас, де відкрито музей, а з оглядового майданчика можна помилуватися панорамою міста. Стародавні венеціанські стіни 16 століття чудово збереглися, а колишній рів перетворено на парк, бігові доріжки та сад скульптур.

Нікосія унікальна тим, що поділена на дві частини: Республіку Кіпр та Північний Кіпр, який визнає лише Туреччина. Цей поділ виник після турецького вторгнення 1974 року, але сьогодні місто є популярним серед туристів, які цінують його красу та історичне багатство.

Мандрівники відзначають жваву атмосферу, дизайнерські магазини та цікаві сувенірні крамниці. Перетнути "Зелену лінію", що розділяє південну та північну частини міста, зазвичай легко, якщо не в'їжджати через Туреччину.

Платформа TripAdvisor також пропонує обов'язково відвідати наступні локації;

Селіміє Каміі – римо-католицький собор, перетворений на мечеть. Варто відвідати через історичну архітектуру та унікальне поєднання культури.



Монастир Махайрас / фото TripAdvisor

Монастир Махайрас – невеликий, але доглянутий монастир у лісі. Цікаво для тих, хто любить спокійні прогулянки та релігійну історію.

– невеликий, але доглянутий монастир у лісі. Цікаво для тих, хто любить спокійні прогулянки та релігійну історію. Церква Панагія Асіноу – відома середньовічна церква з фресками. Варта уваги через унікальні мистецькі розписи та атмосферу давнини.

