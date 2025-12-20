Відтак за доступ до нього вирішили запровадити окрему плату. 24 Канал із посиланням на Reuters розповість про це докладніше.

Скільки грошей братимуть з туристів, які захочуть відвідати знаменитий фонтан Треві у Римі?

Отже, з 1 лютого 2026 року туристам доведеться платити 2 євро, щоб підійти близько до фонтану Треві у Римі та кинути традиційну монетку. Мер міста Роберто Гуальтьєрі оголосив про це 19 грудня.

Чому вводять плату? Щоб контролювати потоки відвідувачів. Річ у тім, що фонтан щодня відвідують 30 тисяч людей, а за рік їх мільйони – понад 9 за 2025. І мовиться тут не стільки про додаткове джерело прибутків для міста, як про збереження пам'ятки.

Як зазначає DW, здалеку фонтан все ще можна буде побачити безплатно. Але потрапити до 400 щасливчиків, яким дозволено там перебувати одночасно, вдасться лише за окремі гроші.

Римлянам не обмежуватимуть доступ до фонтану фінансово, тільки туристам. Але фізично обмеження діятимуть: це спеціальні бар'єри, організовані черги та слоти по 30 хвилин. Тож зробити туристу селфі біля води можна буде тільки з квитком, який треба буде купити на турнікетах карткою чи готівкою.​

Гроші – це близько 6,5 мільйона євро на рік – підуть на реставрацію та охорону пам'ятки.​ Або, за потреби, на інші фонтани Риму.

Рим братиме 2 євро за наближення до легендарного фонтану Треві

Нагадаємо, фонтан Треві – бароковий шедевр 1762 року, де Океан у центрі оточений тритонами та алегоріями. А відома у всьому світі легенда обіцяє повернення до Риму, якщо до фонтану кинуто монетку. Ці монетки (1,5 мільйона євро з фонтану збирають щороку) йдуть на благодійність.​

До слова, аналогічні плати за відвідування у Римі запровадять у Віллі Максенція, у музеях Наполеона, Білотті та П'єтро Каніка. Гіди радять бронювати слоти заздалегідь, щоб уникнути розчарувань.

