Мовиться про величний комплекс Вітторіано, або Національний монумент Віктору Еммануїлу II. І 24 Канал із посиланням на Rome Museum розповість про нього докладніше.
Подивитися на Рим по-новому: де знайти особливу точку огляду у комплексі Вітторіано?
Комплекс Вітторіано розташований у серці Риму. Він також знаний як Вівтар Вітчизни або Монумент Віктора Еммануїла II. Разом із красою самої будівлі, її тераси та дах відкривають одну з найефектніших небанальних панорам на місто.
Саме звідси, крізь вигини мармурових колон і бронзові квадриги, видно не лише Колізей, а й увесь Імператорський форум, Палатинський пагорб, частину Капітолія та середмістя. Гіди у Римі часто радять вибрати саме Вітторіано для розкішних оглядових фото, а не банальні ракурси з площі Колізею чи Форуму, куди йдуть більшість туристів.
Сам комплекс збудовано у 1885 – 1911 роках на честь об'єднання Італії, і вже понад сто років Вітторіано є символом єдності та національного духу. Тут проводять нові тури з нічною ілюмінацією та інтерактивними виставками, а на головних терасах облаштовано платні й безплатні майданчики.
Як зазначає guideromeua у тіктоці, вхід до самого комплексу безплатний і до середини його висоти також можна піднятися без витрат. А там якраз розташований чудовий оглядовий майданчик із неймовірними краєвидами на античний Рим, зокрема й Колізей.
Утім, за кілька євро можна скористатися ліфтом й піднятися на найвищу точку – терасу Quadrighe, де відкривається 360-градусна панорама, частину якої творить лінія арок Колізею у золотому сяйві римського світанку. Це також ідеальна локація для кави з видом і на вечірній Рим.
Отже, Вітторіано у 2025 році точно є must-see локацією. Особливо для тих, хто шукає небанальних фото, справжнього духу старого міста і класичної італійської естетики.
Які ще особливі місця Риму треба побачити туристу?
Це Аппієва дорога. Тут організовують інтерактивні велотури з гідом, а на маршруті можна побачити автентичні катакомбні лабіринти й античні руїни.
І, звісно, Пантеон – найбільший античний купол без арматури у світі, 43 метри в діаметрі. Він створює унікальні світлові ефекти щодня, а ще й звукові, адже всередині відбуваються концерти.
А як не згадати про фонтан Треві, звідки видобувають понад мільйон євро монетами щороку – адже туристи вірять, що кидання монеток приносить удачу і любов. А ще біля нього є "фонтан закоханих", оповитий особливою легендою.