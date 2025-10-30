Мовиться про величний комплекс Вітторіано, або Національний монумент Віктору Еммануїлу II. І 24 Канал із посиланням на Rome Museum розповість про нього докладніше.

Подивитися на Рим по-новому: де знайти особливу точку огляду у комплексі Вітторіано?

Комплекс Вітторіано розташований у серці Риму. Він також знаний як Вівтар Вітчизни або Монумент Віктора Еммануїла II. Разом із красою самої будівлі, її тераси та дах відкривають одну з найефектніших небанальних панорам на місто.

Саме звідси, крізь вигини мармурових колон і бронзові квадриги, видно не лише Колізей, а й увесь Імператорський форум, Палатинський пагорб, частину Капітолія та середмістя. Гіди у Римі часто радять вибрати саме Вітторіано для розкішних оглядових фото, а не банальні ракурси з площі Колізею чи Форуму, куди йдуть більшість туристів.

Сам комплекс збудовано у 1885 – 1911 роках на честь об'єднання Італії, і вже понад сто років Вітторіано є символом єдності та національного духу. Тут проводять нові тури з нічною ілюмінацією та інтерактивними виставками, а на головних терасах облаштовано платні й безплатні майданчики.

Як зазначає guideromeua у тіктоці, вхід до самого комплексу безплатний і до середини його висоти також можна піднятися без витрат. А там якраз розташований чудовий оглядовий майданчик із неймовірними краєвидами на античний Рим, зокрема й Колізей.

Як дістатися на оглядовий майданчик у комплексі Вітторіано у Римі: дивіться відео guideromeua

Утім, за кілька євро можна скористатися ліфтом й піднятися на найвищу точку – терасу Quadrighe, де відкривається 360-градусна панорама, частину якої творить лінія арок Колізею у золотому сяйві римського світанку. Це також ідеальна локація для кави з видом і на вечірній Рим.​

Отже, Вітторіано у 2025 році точно є must-see локацією. Особливо для тих, хто шукає небанальних фото, справжнього духу старого міста і класичної італійської естетики.

