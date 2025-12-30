Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Які є топ напрямки для теплого відпочинку у січні?

Січень часто найпохмуріший місяць року: святкові вогні вже прибрані, а дні ще короткі та темні. Це робить його ідеальним часом для втечі від сірих буднів. Десь у світі вже гріє сонце, дме ніжний бриз або панує тропічне тепло. Тому ось 14 найкращих напрямків:

Барбадос: теплі пляжі, затишні рибальські села та чарівні сади з орхідей і пальм. Бюджетний варіант – Bayfield House із садом і безкоштовним ромовим пуншем, а для розкішного відпочинку – Fairmont Royal Pavilion з пляжем Аллейнс та колоритними колоніальними інтер'єрами.

Південна Африка: Садовий маршрут пропонує звивисті дороги, лагуни, ліси, пляжі та виноградники. Для економного відпочинку – Moontide у Wilderness із спокійною атмосферою, а для розкішного – Tsala Treetop Lodge з басейнами над верхівками дерев та креативною кухнею.

Дубай: помірний січневий клімат, старовинний район Аль-Фахіді та пустельне сафарі. Бюджет – Rove Downtown із сучасним мистецтвом у лобі, розкіш – Atlantis, The Palm із аквапарком, акваріумом і понад 30 ресторанами.

Ла-Пальма, Канарські острови: зелені гори, вулканічні кратери та бананові плантації. Бюджетний готель – La Palma Princess з басейнами та тропічними садами, розкішний варіант – маяк Faro Punta Cumplida із винятковим видом на океан та Sky High Bar.

Відпочинок на Ла-Пальмі: дивитись відео

Шрі-Ланка: пляжі Унаватуна, національний парк Яла та чайні плантації. Бюджет – Kingsbury із зручним доступом до Голландської лікарні, розкіш – Galle Face в Коломбо з басейном, верандам і власним музеєм.

Сідней: пляжі Бонді та Кугі, прогулянки набережною та яскраве нічне життя. Бюджет – 57 Hotel із стильними номерами, розкіш – InterContinental Circular Quay із мармуровими інтер'єрами та видом на Оперний театр.

Пхукет, Таїланд: спокійне море, оглядові майданчики та жваві вечірні ринки. Бюджет – Casa Blanca у центрі Старого міста, розкіш – Rosewood Phuket з приватними пляжами, басейнами та віллами.

Пхукет, Таїланд / фото Canva

Коста-Ріка: хмарні ліси Монтеверде, черепахи в Тортугеро та хвилі в Тамариндо. Бюджет – Banana Azul із відкритими ваннами та терасами, розкіш – Tabacon Thermal Resort / Spa із гарячими джерелами та спа-центром.

Маямі: архітектура Ар-Деко, культурні заходи та пляжі. Бюджет – Freehand Miami з приватними парними номерами та басейном, розкіш – Faena Hotel із театральним дизайном та видом на океан.

Туристи на платформі Reddit відзначили, що в Маямі безсумнівно чудова кубинська їжа, а Маямі-Біч є одним із найгарніших пляжів у великому місті з теплою водою.

Антигуа: один пляж на кожен день року, затишні бухти та заходи сонця. Бюджет – Jolly Beach із системою "все включено", розкіш – Jambie Bay із приватними віллами та багатим меню.

Оман: пустелі Wahiba Sands, гірські хребти та коралові пляжі. Бюджет – Sahab And Spa із прекрасними видами та басейном, розкіш – Al Bustan Palace із золотим куполом, ландшафтними садами та приватним пляжем.

В'єтнам: сухий сезон, вапнякові скелі затоки Халонг, плавучі ринки та рисові поля. Бюджет – de l'Opera у французькому кварталі Ханоя, розкіш – Zannier Hotels Bãi San Ho із приватними віллами та спокійними пляжами.

Ямайка: сонце, річка Марта Бре та Блакитні гори. Бюджет – Rockhouse із котеджами на скелях у Негрілі, розкіш – Goldeneye, маєток Яна Флемінга із приватними віллами та тропічними басейнами.

Юкатан, Мексика: карибські пляжі, сеноти та руїни майя. Бюджет – Hacienda Chichen із номерами в котеджах та сніданками на свіжому повітрі.

