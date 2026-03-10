Середнє село в Європі налічує від 500 до 1 500 місцевих, а тепер уявіть, що населення села більше ніж у 10 разів! Саме про таке унікальне місце ми розповімо, з посиланням на Вікіпедію.
Яке село є найбільшим за населенням в Європі?
Конгаз – комуна і село в Гагаузькій автономії Молдови, яке вважають найбільшим селом Європи за населенням. Тут мешкає понад 12 тисяч людей. Більшість із них гагаузи, але серед жителів є також молдавани, росіяни, українці та болгари. На перший погляд Конгаз виглядає звичайним сільським поселенням: вузькі вулиці, традиційні дерев'яні будинки з різьбленими прикрасами, колодязі та православна церква серед дерев.
Як виглядає село: дивитись відео
Проте село вражає своєю атмосферою. Місцеві зустрічають туристів у традиційних костюмах, запрошують спробувати домашні страви і потанцювати під фольклорну музику, розповідається у Around the World in 80 Clicks.
Конгаз – це поєднання активного сільського життя і спокійного відпочинку: навколо села поля та ферми, де вирощують овочі, годують гусей та ведуть господарство по-старому. Прогулянки вечірніми вулицями, спілкування з місцевими та традиційна кухня роблять Конгаз ідеальним місцем для тих, хто шукає відчуття справжньої сільської Молдови.
Які ще незвичайні села варті уваги туристів?
Дізнайтесь про маловідоме село Іспанії, де до 2023 року не було мобільного зв'язку. Мова йде про Бегет в Каталонських Піренеях. Він відзначається історичною спадщиною, автентичними кам'яними мостами та будинками, і приваблює туристів своєю тишею і спокоєм.
Або ж, про іспанське село з таємним островом. Село Комбарро в Галісії називають одним з найбільш недооцінених напрямків в Іспанії, відоме своєю традиційною архітектурою та спокійною атмосферою.