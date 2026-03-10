Среднее село в Европе насчитывает от 500 до 1 500 местных, а теперь представьте, что население села больше чем в 10 раз! Именно о таком уникальном месте мы расскажем, со ссылкой на Википедию.

Смотрите также Испанская деревня – сокровище для туристов: до 2023 года здесь не было мобильной связи

Какое село является крупнейшим по населению в Европе?

Конгаз – коммуна и село в Гагаузской автономии Молдовы, которое считают самым большим селом Европы по населению. Здесь проживает более 12 тысяч человек. Большинство из них гагаузы, но среди жителей есть также молдаване, русские, украинцы и болгары. На первый взгляд Конгаз выглядит обычным сельским поселением: узкие улицы, традиционные деревянные дома с резными украшениями, колодцы и православная церковь среди деревьев.

Как выглядит село: смотреть видео

#moldovamea #congaz #comrat #gagauzia #молдова #молдова #конгаз #комрат #гагаузия ♬ original sound - HAUSER @altvizor Congaz - cel mai mare sat din Moldova! Congaz, raionul Comrat, este cel mai mare sat din Republica Moldova și unul dintre cele mai mari sate din Europa! Situat în inima Găgăuziei, acest loc impresionează prin tradiții, cultură și peisaje pitorești! Ce poți descoperi în Congaz? Congaz are o populație de peste 11.000 de locuitori! Aici găsești biserici vechi, monumente istorice și case tradiționale specifice zonei găgăuze. Satul este înconjurat de câmpuri fertile, livezi și vii, oferind peisaje superbe în orice anotimp! Evenimente și tradiții găgăuze În Congaz se organizează festivaluri tradiționale găgăuze, cu dansuri, muzică și bucate locale. Nu rata să guști placinta găgăuză, ciorba de miel și vinul de casă produs în gospodăriile locale! Atmosfera de sărbătoare și ospitalitatea oamenilor te vor cuceri! De ce să vizitezi Congaz? Este cel mai mare sat din Moldova Peisaje naturale superbe Tradiții autentice găgăuze Bucate locale delicioase Evenimente culturale și festivaluri Oameni primitori și gospodari #moldova

Однако село поражает своей атмосферой. Местные встречают туристов в традиционных костюмах, приглашают попробовать домашние блюда и потанцевать под фольклорную музыку, рассказывается в Around the World in 80 Clicks.

Конгаз – это сочетание активной сельской жизни и спокойного отдыха: вокруг села поля и фермы, где выращивают овощи, кормят гусей и ведут хозяйство по старинке. Прогулки по вечерним улицам, общение с местными и традиционная кухня делают Конгаз идеальным местом для тех, кто ищет ощущение настоящей сельской Молдовы.

Смотрите также Село с тайным островом, что был скрыт на картах: не пропустите этот уголок Испании

Какие еще необычные села достойны внимания туристов?