Среднее село в Европе насчитывает от 500 до 1 500 местных, а теперь представьте, что население села больше чем в 10 раз! Именно о таком уникальном месте мы расскажем, со ссылкой на Википедию.
Какое село является крупнейшим по населению в Европе?
Конгаз – коммуна и село в Гагаузской автономии Молдовы, которое считают самым большим селом Европы по населению. Здесь проживает более 12 тысяч человек. Большинство из них гагаузы, но среди жителей есть также молдаване, русские, украинцы и болгары. На первый взгляд Конгаз выглядит обычным сельским поселением: узкие улицы, традиционные деревянные дома с резными украшениями, колодцы и православная церковь среди деревьев.
Как выглядит село: смотреть видео
Однако село поражает своей атмосферой. Местные встречают туристов в традиционных костюмах, приглашают попробовать домашние блюда и потанцевать под фольклорную музыку, рассказывается в Around the World in 80 Clicks.
Конгаз – это сочетание активной сельской жизни и спокойного отдыха: вокруг села поля и фермы, где выращивают овощи, кормят гусей и ведут хозяйство по старинке. Прогулки по вечерним улицам, общение с местными и традиционная кухня делают Конгаз идеальным местом для тех, кто ищет ощущение настоящей сельской Молдовы.
Какие еще необычные села достойны внимания туристов?
Узнайте о малоизвестной деревне Испании, где до 2023 года не было мобильной связи. Речь идет о Бегет в Каталонских Пиренеях. Он отмечается историческим наследием, аутентичными каменными мостами и домами, и привлекает туристов своей тишиной и спокойствием.
Или же, о испанской деревне с тайным островом. Село Комбарро в Галисии называют одним из самых недооцененных направлений в Испании, известное своей традиционной архитектурой и спокойной атмосферой.