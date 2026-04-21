Июнь – один из самых удачных месяцев для путешествий по Европе: погода уже стабильно теплая, море постепенно прогревается, а цены еще не достигли пиковых летних значений. К тому же туристов значительно меньше, чем в июле – августе. Эксперты советуют обратить внимание на несколько популярных направлений, которые сочетают солнечную погоду, доступность и комфортный перелет, рассказывает Mirror.

Смотрите также Где отдохнуть в Хорватии в высокий сезон: украинцы рассекретили лучшие курорты

Куда поехать на море в июне: топ солнечных направлений

Алгарве, Португалия

Алгарве – один из самых красивых прибрежных регионов Европы, известен своими скалами, пещерами и широкими песчаными пляжами. В июне температура воздуха достигает от + 26 до + 28 градусов, что идеально подходит для пляжного отдыха без изнурительной жары.

Алгарве, Португалия / фото Canva

Регион также славится гастрономией: свежие морепродукты, рыба на гриле и локальные вина являются неотъемлемой частью отпуска. Вечером здесь приятно прохладнее, поэтому можно комфортно гулять или ужинать на террасах у океана.

Канарские острова, Испания

Канары – это направление с почти гарантированной солнечной погодой круглый год. В июне здесь около от + 25 до + 27 градусов, что делает отдых максимально комфортным.

Тенерифе подойдет для тех, кто ищет активную ночную жизнь и большие курорты, Лансароте – для ценителей необычных вулканических пейзажей, а Гран-Канария предлагает баланс между активностью и спокойствием. Это хороший вариант как для пар, так и для семей.

Валлетта, Мальта

Мальта – это сочетание моря, истории и активного отдыха. В июне здесь примерно от + 27 до + 29 градусов, а море уже комфортное для купания. Кроме пляжей, туристы могут исследовать древние храмы, крепости и музеи. Популярны также морские экскурсии на остров Гозо или Голубую лагуну. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить пляж и культурную программу.

Валлетта, Мальта / фото Canva

Лазурный берег, Франция

Французская Ривьера ассоциируется с роскошью, но в июне здесь еще можно отдохнуть без пиковых толп и заоблачных цен. Ницца – отличная база для путешествия с пляжами, старым городом и набережной, Сен-Тропе привлекает атмосферой гламура, а Эз средневековой архитектурой и пейзажами. Это идеальное направление для романтического отпуска.

Амальфитанское побережье, Италия

Амальфи – это открыточные пейзажи, узкие улочки и разноцветные дома над морем. В июне здесь комфортная температура и меньше туристов, чем в разгар лета. Позитано – самый фотогеничный городок, Амальфи – исторический центр региона. Любители активного отдыха могут пройтись по "Тропе богов" с невероятными панорамами.

Амальфитанское побережье, Италия / фото Canva

Смотрите также Никакого фотошопа: куда поехать, чтобы увидеть океан, светящийся в темноте

Греческие острова

Греческие острова остаются классикой летнего отдыха. В июне здесь солнечно, температура около от + 26 до + 30 градусов, а море уже хорошо прогрето. Крит известен кухней и большими пляжами, Родос и Кос – популярны среди семей, Миконос – центр ночной жизни, а Корфу – более спокойный вариант с зелеными пейзажами и традиционной атмосферой.

Астурия, Испания

Как пишет Teritoria, эту локацию еще не заполонили туристы. Здесь драматические горы буквально спускаются к океану, живописные деревни выглядят как декорации к сказке, а местная кухня базируется на простых, но аутентичных продуктах.

Астурия, Испания / фото Canva

Главная жемчужина региона – это Национальный парк Пикос-де-Европа. Это настоящий рай для хайкинга: даже в начале лета здесь можно найти спокойные маршруты без толп. Если хочется чего-то особенного – останьтесь на ночь в горной хижине среди дикой природы. Такой опыт позволяет полностью прочувствовать ритм места и напоминает, насколько ценной может быть простая тишина вдали от цивилизации.

