Детальніше про цю лазню розповіла користувачка тіктоку @lev_alex_od. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про безкоштовну лазню в Одесі?

Лазня розташована на інклюзивному пляжі і повністю пристосована для потреб людей з інвалідністю. У будиночку є не тільки сама лазня, а й кімната, в якій можна переодягутися, туалет та душ з феном. Відвідувачі можуть скористатися чистими рушниками, халатами і шапочками для лазні. На столі на них чекають чай, вода та бублики.

З вікна лазні відкривається вражаючий краєвид на пляж та Чорне море. Тут приємно навіть просто посидіти і помилуватися видом.

В Одесі відкрили інклюзивну лазню: відео

Загалом лазня розрахована на компанію до шести людей. Для людей з інвалідстю, ветеранів війни, військовослужбовців Збройних Сил України та внутрішньопереміщених осіб доступ абсолютно безкоштовний. Водночас непільгові категорії населення мають зробити довільний донат у благодійний фонд Юрія Дегаса "Безмежні можливості".

Як зазначено на сторінці inclusive_plyazh, лазня працює з четверга по неділю з 9:00 по 20:00. Попередній запис є обов'язковим.

Першими відвідувачами лазні стали ветерани: відео

