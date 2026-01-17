Українка, яка 9 місяців живе на Тенеріфе, випадково знайшла цей пляж і була вражена атмосферою і краєвидами. Детальніше вона розповіла на своїй сторінці @tenerifeetravel, інформує 24 Канал.

Райська бухта на Тенеріфе: де її шукати?

Пляж, про який розповіла українка, називається Playa de Abama. Вона схарактеризувала його як найзатишніший на острові – на ньому менше вітру і зовсім немає хвиль. Все тому, що Playa de Abama захищений від вітру вулканічною скелею. Тут здається, наче потрапив на пляж на одному з курортів Середземного моря.

Дістатися пляжу можна лише пішки. На ньому є шезлонги з парасольками, ресторан і вся необхідна інфраструктура.

Де розташований пляж Abama: карта

Яка погода на Тенеріфе в січні?

На відео, яке зняла українка, видно, що люди засмагають на сонці і купаються в океані, це при тому, що воно було зняте 11 січня.

До слова, за даними ресурсу Canarias lovers, погода у січні на Тенеріфе залежить від регіону. Наприклад, на півдні у Коста-Адехе та на заході у Лос-Гігантес температура повітря вдень прогрівається до +22 градусів, а вночі стовпчики термометрів опускаються тільки до +17 градусів. У таку погоду люди зазвичай цілком комфортно відпочивають на пляжі, а багато хто купається в океані.

На півночі острова холодніше, а також можливі дощі.

Мальовничий пляж Abama: дивіться відео

Що треба знати перед тим, як їхати на Тенеріфе?

Якщо ви бачите, що на березі висить червоний прапор, то у жодному разі не заходьте в океан чи навіть природні басейни. Якщо хочете залишитися живим, краще взагалі не наближайтеся до води. У 2025 році не раз траплялися ситуації, коли сильні хвилі зносили необачних туристів в океан і ті гинули.