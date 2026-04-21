Серед якраз таких і Славутич. З посиланням на "РБК-Україна" розповідаємо про нього докладніше.

Останнє місто СРСР і перше нове місто Незалежної України: що показує Славутич на Чернігівщині?

Славутич вирішили побудувати у жовтні 1986 року – за кілька місяців після Чорнобиля, найбільшої ядерної катастрофи в історії людства. І вже 26 березня 1988 року першим мешканцям видали ордери на квартири. Повноцінне місто виросло буквально з нічого менш ніж за 500 днів.

Цікавий адміністративний нюанс: Славутич фізично розташований у Чернігівській області, але підпорядкований органам влади Київської області. Річ у тім, що це місто безпосередньо пов'язане з Чорнобильською АЕС, ба й лежить всього за 50 кілометрів від неї.

Досі щоранку зі Славутича їде електричка до станції Семиходи біля Чорнобиля. Це службовий транспорт суто для перевезення персоналу, який обслуговує Чорнобильську зону відчуження та об'єкти ЧАЕС.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Славутич із висоти пташиного польоту: дивіться відео MaksymMelnychuk

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Населення Славутича – близько 25 тисяч людей, площа забудови невелика, десь 7,5 кілометра квадратного. А проте архітектура тут досить цікава та з неординарною історією, адже аж 8 міст долучилися до її створення. Це український Київ, вірменський Єреван, азербайджанське Баку, грузинське Тбілісі, російська Москва, естонський Таллінн, латвійська Рига й литовський Вільнюс.

При цьому бригади з кожного міста везли власні матеріали, технології та елементи декору. Тобто у Славутичі поруч можна побачити вірменські чавунні ліхтарі, різні стели з традиційними орнаментами, грузинську кераміку у дворах тощо – архітектурні традиції цілої низки народів без перетину жодного кордону, як вказано на bigkyiv.com.ua. Фактично, це феномен, якого більше немає ніде у світі.

Славутич також вважають останнім містом, збудованим у СРСР, і часто називають першим містом Незалежної України. Сьогодні він є живим та затишним містом із розвиненою інфраструктурою, молодим населенням і власним туристичним брендом. А щорічний фестиваль Brave Factory перетворив Славутич на одну з наймодніших культурних точок країни.

Славутич – місто-феномен, народжене після Чорнобиля: дивіться відео useless_channel_ever_hahaha

