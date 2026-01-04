Що цікавого там можна подивитися і який вигляд має Сосниця у наші дні? 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про це докладніше.

Який вигляд сьогодні має мала батьківщина автора "Зачарованої Десни"?

Олександр Петрович Довженко народився 29 серпня (за новим стилем це 10 вересня) 1894 року на хуторі В’юнище тодішньої Чернігівської губернії. Як зазначає nbuv.gov.ua, зараз хутір є частиною Сосниці. Предками українського генія були чумаки з Полтавщини, які оселилися тут ще з середини XVIII століття.

Сосниця сьогодні є селищем у Чернігівській області на високому березі Десни, серед луків і заплавних лісів, які згодом стануть пейзажами "Зачарованої Десни". Місце народження Довженка офіційно позначене як літературно-меморіальний музей-садиба, що є частиною туристичних маршрутів Чернігівщини.​

На батьківському обійсті зберегли селянську хату під солом’яною стріхою, повітку, господарські будівлі, сад і колодязь. Загалом, типовий пейзаж кінця XIX – початку XX століття, описаний у кіноповісті "Зачарована Десна".

У 1960-х роках у садибі звели окремий музейний корпус, де розмістили літературну експозицію – рукописи, фотографії, афіші фільмів, особисті речі режисера. Відвідувачі проходять шлях від дитячої кімнати Сашка-школяра з підручниками до залів, присвячених кінострічкам "Земля", "Арсенал", "Зачарована Десна" й загалом роботі на Київській кіностудії.​

Сосниця, зауважимо, має давню історію. Перші археологічні знахідки датовані неолітом, а писемна згадка про поселення сягає XIII століття. Для туристів тут ще один ключовий музей – краєзнавчий з понад 10 тисячами експонатів з археології, етнографії та природи краю.

Цікавою є також Покровська церква XVIII століття, єдина з 6 місцевих церков, що вціліла у радянський період. Вона є зразком козацького бароко з характерними фронтонами.​

Дістатися до Сосниці з Києва легко автомобілем за кілька годин або з пересадками громадським транспортом через Чернігів. А від Сосниці ще приблизно 10 кілометрів варто подолати до Спаського, де відкриваються краєвиди на ріку, асоційовані з описами у знаменитій кіноповісті.

