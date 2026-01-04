Что интересного там можно посмотреть и как выглядит Сосница в наши дни? 24 Канал со ссылкой на UkrainaIncognita расскажет об этом подробнее.

Как сегодня выглядит малая родина автора "Зачарованной Десны"?

Александр Петрович Довженко родился 29 августа (по новому стилю это 10 сентября) 1894 года на хуторе Вьюнище тогдашней Черниговской губернии. Как отмечает nbuv.gov.ua, сейчас хутор является частью Сосницы. Предками украинского гения были чумаки с Полтавщины, которые поселились здесь еще с середины XVIII века.

Сосница сегодня является поселком в Черниговской области на высоком берегу Десны, среди лугов и пойменных лесов, которые впоследствии станут пейзажами "Зачарованной Десны". Место рождения Довженко официально обозначено как литературно-мемориальный музей-усадьба, что является частью туристических маршрутов Черниговщины.

На родительском подворье сохранили крестьянский дом под соломенной крышей, поветку, хозяйственные постройки, сад и колодец. В общем, типичный пейзаж конца XIX – начала XX века, описанный в киноповести "Зачарованная Десна".

В 1960-х годах в усадьбе возвели отдельный музейный корпус, где разместили литературную экспозицию – рукописи, фотографии, афиши фильмов, личные вещи режиссера. Посетители проходят путь от детской комнаты Саши-школьника с учебниками к залам, посвященным кинолентам "Земля", "Арсенал", "Зачарованная Десна" и в целом работе на Киевской киностудии.

Сосница, заметим, имеет давнюю историю. Первые археологические находки датированы неолитом, а письменное упоминание о поселении достигает XIII века. Для туристов здесь еще один ключевой музей – краеведческий с более 10 тысячами экспонатов по археологии, этнографии и природе края.

Интересна также Покровская церковь XVIII века, единственная из 6 местных церквей, уцелевшая в советский период. Она является образцом казацкого барокко с характерными фронтонами.

Добраться в Сосницу из Киева легко автомобилем за несколько часов или с пересадками общественным транспортом через Чернигов. А от Сосницы еще примерно 10 километров стоит преодолеть до Спасского, где открываются виды на реку, ассоциированные с описаниями в знаменитой киноповести.

