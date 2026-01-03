У ДСНС Закарпаття попередили про сніголавинну небезпеку протягом 2 – 4 січня, пише 24 Канал. Ускладнення погодних умов прогнозують і в частині Карпат на Івано-Франківщині.
Де і коли небезпечно у Карпатах?
На високогір'ї східної частини Закарпатської області до 4 січня оголошено низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень), на лавинонебезпечних схилах (крутістю понад 17 градусів) – помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), особливо при додаткових навантаженнях.
У ДСНС Івано-Франківщини також попередили про ускладнення погоди в горах через обмежену видимість. Такі умови значно підвищують ризик дезорієнтації, переохолодження та нещасних випадків у горах.
Що таке 1 та 2 рівень небезпеки?
На сайті Укргідрометцентру є пояснення про небезпеку 1 та 2 рівня:
- 1 рівень – погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
- 2 рівень – погодні умови небезпечні – несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Чому в горах небезпечно?
Рятувальники пояснюють: низький рівень небезпеки не означає повну відсутність загрози. На крутих схилах можливе сходження лавин середньої потужності.
Головним фактором ризику стає додаткове навантаження. Це означає, що снігова маса може зірватися через: активний рух туристичних груп, катання лижників або сноубордистів поза трасами, роботу техніки на схилах.
Куди поїхати на лижі?
Поки на Закарпатті й Прикарпатті оголошено про небезпеку, відпочити можна в горах Львівщини. У регіоні є кілька гірськолижних курортів, де розпочався сезон.
Любителі гірськолижного відпочинку можуть обрати для себе Славське, Буковицю, Плай, Звенів чи Майдан.
Славське ідеально підходить для сімей та новачків. Курорт має легкі та складні траси, а також найдовший в Україні крісельний підйомник.