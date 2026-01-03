У ДСНС Закарпаття попередили про сніголавинну небезпеку протягом 2 – 4 січня, пише 24 Канал. Ускладнення погодних умов прогнозують і в частині Карпат на Івано-Франківщині.

Де і коли небезпечно у Карпатах?

На високогір'ї східної частини Закарпатської області до 4 січня оголошено низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень), на лавинонебезпечних схилах (крутістю понад 17 градусів) – помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), особливо при додаткових навантаженнях.

У ДСНС Івано-Франківщини також попередили про ускладнення погоди в горах через обмежену видимість. Такі умови значно підвищують ризик дезорієнтації, переохолодження та нещасних випадків у горах.

Що таке 1 та 2 рівень небезпеки?

На сайті Укргідрометцентру є пояснення про небезпеку 1 та 2 рівня:

1 рівень – погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

2 рівень – погодні умови небезпечні – несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Чому в горах небезпечно?

Рятувальники пояснюють: низький рівень небезпеки не означає повну відсутність загрози. На крутих схилах можливе сходження лавин середньої потужності.

Головним фактором ризику стає додаткове навантаження. Це означає, що снігова маса може зірватися через: активний рух туристичних груп, катання лижників або сноубордистів поза трасами, роботу техніки на схилах.

Куди поїхати на лижі?