Користувачка тіктоку Оля Манько розповіла, чим можна зайнятися у Буковелі абсолютно безкоштовно і при цьому не мати відчуття, що ви "економите на враженнях". Про це повідомляє 24 Канал.

Куди безкоштовно піти в Буковелі?

Буковель взимку перетворюється на справжню зимову казку з дитинства: дерев'яні будиночки, вогні, новорічний декор та засніжені гори. Щоб відчути всю цю атмосферу, необов'язково витрачати купу грошей.

Авторка відео радить просто прогулятися довкола засніженого озера Молодості і помилуватися гірськими пейзажами. Також слід обов'язково відвідати різдвяний ярмарок, поряд з яким є атмосферні каруселі, гойдалки і красива ялинка.

Оля поділилася лайфгаком, як безкоштовно потрапити у "Гуцул Ленд" – частину території можна побачити після закриття. Зауважимо, що вхідний квиток у "Гуцул Ленд" коштує 400 гривень, а для дітей до 6 років вхід безкоштовний.

Авторка відео розсекретила маловідому локацію, з мальовничими краєвидами та ідеальною тишею – 14-й став. Тут практично нема людей, а тому насолоджуватися красою можна наодинці. До слова, став розташований за 500 метрів по дорозі від колеса огляду, на кінцевій зупинці буковельського автобусу.

Куди піти в Буковелі, щоб не витрачати гроші: відео

Скільки коштує покататися на лижах у Буковелі?

Цьогоріч сезон катання у Буковелі відкрили лише напередодні Нового року, а не на початку грудня, як зазвичай. Вартість дводенного скіпасу у новорічний сезон коштує 4 950 гривень, з VIP-проходом – 9 900 гривень.

До слова, на Львівщині катання дешевше. Наприклад, на курорті "Буковиця", що біля Трускавця, денний абонемент на витяг у високий сезон обійдеться у 1000 гривень. На "Плаю" – від 1 250 гривень до 1 600 гривень.