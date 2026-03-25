24 марта 2026 года в результате атаки российских беспилотников, в частности из-за удара "Шахеда", был поврежден ансамбль Бернардинского монастыря. Далее, со ссылкой на "Твой город" и 032.ua, мы хотим рассказать подробнее об истории этого места и его интересных особенностях.

Смотрите также Это едва ли не единственная улица во Львове, которая пережила большой пожар почти 500 лет назад

История церкви святого Андрея во Львове: как строили культовое сооружение?

Церковь святого Андрея во Львове, известна как бывший Бернардинский костел, является одной из самых выдающихся архитектурных памятников города. Первый деревянный монастырь на месте современного сооружения появился еще в 15 веке. В 1460 году впервые упоминается Бернардинский храм, а средства на его строительство пожертвовал львовский староста Андрей Одровонж из Спрови.

Церкви святого Андрея раньше / фото фото photo.lviv

Впрочем, история была непростой – монастырь неоднократно уничтожали во время войн и пожаров. После восстановления его снова разрушили в 1511 году во время осады Львова, но впоследствии сооружение восстановили.

Когда началось строительство современной церкви?

Строительство нынешнего храма началось в 1600 году и продолжалось до 1630-х. Сначала работы вел архитектор Павел Римлянин, а впоследствии Амброзий Благосклонный. Церковь возводили из тесаного камня, ее длина составляет более 57 метров, а высота около 22 метров. С 1603 года строительство было официально разрешено королем при условии, что монастырь будет иметь оборонительные функции.

Церкви святого Андрея в наше время / фото Lviv Travel

Чем известен архитектурный ансамбль храма?

В комплекс церкви святого Андрея входят не только сам храм, а также:

монастырские кельи;

оборонительные стены;

башня-колокольня;

ротонда с колодцем;

колонна святого Яна из Дукли;

Комплекс имел оборонное значение и входил в систему защиты города. Интерьер церкви поражает деревянными резными алтарями и расписанными фресками сводами. В 1738 – 1740 годах интерьер украсил монах Венедикт Мазуркевич. Пол храма впоследствии заменили на мраморный, что придало еще большей торжественности пространству.

Церкви святого Андрея внутри / фото Tetiana Yaroshenko

Чем интересны башня и колокольня?

Рядом с храмом расположена башня высотой 38 метров, а также колокольня, построена в 1734 году. В 18 веке на башне установили часы, которые некоторое время были главными городскими часами Львова. Колокольня также выполняла оборонительную функцию и служила для наблюдения за городом.

Смотрите также Церковь, вернувшаяся к жизни: невероятная история храма святого Андрея Первозванного во Львове

Какова история колодца и ротонды?

Возле церкви есть колодец, который выкопали еще в 17 веке. В 1761 году над ним построили ротонду – небольшое архитектурное сооружение в виде беседки с куполом. По преданию, именно на этом месте был похоронен святой Ян из Дукли, и источник, забивший впоследствии, считали чудом.

Что произошло с монастырем в более поздние времена?

В 1784 году Бернардинский орден был ликвидирован. После этого монастырские помещения начали использовать для административных нужд – здесь разместили архив, гимназию и почту. Сам храм стал приходским.

Сегодня же церковь святого Андрея является действующей греко-католической святыней и одной из самых известных архитектурных памятников Львова. В помещениях бывшего монастыря ныне расположены центральный государственный исторический архив Украины, а также учебные и культурные учреждения.

Что посетить туристу во Львове?