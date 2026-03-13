А раніше знана як вулиця Льва, і, кажуть, вона єдина вціліла після великої пожежі 1527 року у Львові. З посиланням на city-adm.lviv.ua розповідаємо про неї докладніше.

Вулиця Льва у Львові: як вона вціліла під час Великої пожежі та що тут є сьогодні?

Увечері 3 червня 1527 року у пивоварні на вулиці Пекарів у Львові спалахнув вогонь. Вітер підхопив полум'я і погнав його висушеними літньою спекою дерев'яними дахами. За менш як добу вогонь пройшовся Пекарською, Краківською, Вірменською, Замковою, Шевською та Галицькою вулицями. Вигорів центр, Підзамче і Знесіння.

Коли попіл осів, від готичного Львова залишились лише закопчені стіни Ратуші, Вірменської церкви, Кафедрального собору, монастиря францисканців та міські вежі. Усе інше – дерев'яний середньовічний Львів, схожий тоді на Гданськ чи Таллінн – перетворилося на згарище.

Але одна вулиця, за переказами, опинилась осторонь від головного вогню та мало постраждала. Мовиться про вулицю Льва – назва, найімовірніше, походить від імені Лева Даниловича, сина Данила Галицького.

На цій вулиці збереглися фрагменти готичних мурів і підвалів – рідкісні для Львова рештки забудови до 1527 року, яка в решті міста була знищена вщент. Власне, після пожежі міська влада заборонила зводити нові будинки з дерева, і Львів почали розбудовувати у ренесансному стилі.

Перша задокументована ренесансна кам'яниця з'явилась уже в 1550-х роках на сусідній Вірменській. Тож ось так трагедія стала поштовхом до перетворення Львова з готичного міста на ренесансне – те, яким ми його знаємо сьогодні.

Сьогодні вулиця Льва має офіційну назву Князя Лева, як вказано на lvivcenter.org. Вона затишна і нетуристична, без сувенірних крамниць і черг. Саме це й приваблює тих, хто вже бачив площу Ринок і хоче відчути глибший Старий Львів.

Тут досі стоїть ансамбль кам'яниць із характерними підвалами, де фахівці фіксують готичні кладки цегли – ознаку будівель, що передують 1527 року або безпосередньо зведені на їхніх фундаментах одразу після. Тож земля тут – буквально – пам'ятає ту пожежну ніч.

