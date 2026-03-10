Але насправді тут колись був величний монастирський комплекс Кармелітів Босих із костелом. З посиланням на "Інтерактивний Львів" розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Де у Львові жила людина, яку ненавиділи найбільше

Серед руїн заводу ЛАЗ у Львові заховано монастир із трагічною долею: що з ним сталося?

На вулиці Персенківка, 10 у Львові стоїть архітектурна пам'ятка, що пережила НКВС, радянський завод і пожежу, ба й досі бореться за виживання. Це колишній чоловічий монастир, нині розташований на території ЛАЗ, Львівського автобусного заводу.

Будівництво монастиря тут розпочалося у квітні 1932 року – у лаконічному стилі модернізму, характерному для католицьких споруд міжвоєнної Польщі. Магістрат кілька разів зупиняв процес через проблеми з дозволами, але комплекс таки звели – до 1938 року.

Ця невелика, але представницька споруда з вітражами й монастирськими приміщеннями мала стати духовним осередком Персенківки. Але прийшла радянська окупація.

Який вигляд мав і який має у наш час колишній монастир на території ЛАЗ у Львові / Дивіться фото modernism.lviv-online.com

Наприкінці Другої світової війни радянські війська зайняли частину комплексу, а в монастирські келії заселили підрозділи моторошного НКВС. Там проводили жорстокі допити та страти, і могли бути вбиті тисячі людей.

Після війни й кармеліти покинули Львів – у травні 1946 року у рамках програми репатріації поляків. Тоді ж на цій ділянці заснували Львівський автомобільний завод, що трохи згодом перетворився на автобусний.

Костел переробили під актовий зал підприємства. Внутрішній простір поділили на два поверхи, автентичні вітражі демонтували й замінили вікнами із символікою заводу. Келії частково стали гуртожитком для робітників.

ЛАЗ гарно працював багато років, випускаючи тисячі автобусів, однак 1990-ті й 2000-ні не витримав, зрештою оголосивши про банкрутство. Разом із ним в остаточне запустіння потрапив і монастирський комплекс.

Актовий зал ЛАЗ – насправді розкішний монастир кармелітів із кривавою таємницею підвалів: дивіться відео ZaxidNetTV

У 2018 році будівлі дали статус пам'ятки архітектури місцевого значення та внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Проте вже у 2019 пожежа знищила бібліотеку і стелю. На сьогодні комплекс перебуває у приватній власності й продовжує руйнуватися.

Тільки у лютому 2026 року ситуація зрушилася. Виконавчий комітет Львівської міської ради підтримав позицію про необхідність збереження ансамблю та його передачі релігійній громаді, як зазначає zaxid.net. Рада звернулась до уряду з проханням передати колишній монастир у власність громади Львова.

Які ще цікаві місця Львова варто побачити?