Но на самом деле здесь когда-то был величественный монастырский комплекс Кармелитов Босых с костелом. Со ссылкой на "Интерактивный Львов" рассказываем об этом подробнее.

Среди руин завода ЛАЗ во Львове спрятан монастырь с трагической судьбой: что с ним произошло?

На улице Персенковка, 10 во Львове стоит архитектурный памятник, переживший НКВД, советский завод и пожар, и до сих пор борется за выживание. Это бывший мужской монастырь, ныне расположенный на территории ЛАЗ, Львовского автобусного завода.

Строительство монастыря здесь началось в апреле 1932 года – в лаконичном стиле модернизма, характерном для католических сооружений межвоенной Польши. Магистрат несколько раз останавливал процесс из-за проблем с разрешениями, но комплекс таки возвели – до 1938 года.

Это небольшое, но представительное сооружение с витражами и монастырскими помещениями должно было стать духовным центром Персенковки. Но пришла советская оккупация.

Как выглядел и какой в наше время бывший монастырь на территории ЛАЗ во Львове / Смотрите фото modernism.lviv-online.com

В конце Второй мировой войны советские войска заняли часть комплекса, а в монастырские кельи заселили подразделения жуткого НКВД. Там проводили жестокие допросы и казни, и могли быть убиты тысячи людей.

После войны и кармелиты покинули Львов – в мае 1946 года в рамках программы репатриации поляков. Тогда же на этом участке основали Львовский автомобильный завод, который чуть позже превратился в автобусный.

Костел переделали под актовый зал предприятия. Внутреннее пространство разделили на два этажа, аутентичные витражи демонтировали и заменили окнами с символикой завода. Кельи частично стали общежитием для рабочих.

ЛАЗ хорошо работал много лет, выпуская тысячи автобусов, однако 1990-е и 2000-е не выдержал, в конце концов объявив о банкротстве. Вместе с ним в окончательное запустение попал и монастырский комплекс.

Актовый зал ЛАЗ – на самом деле роскошный монастырь кармелитов с кровавой тайной подвалов: смотрите видео ZaxidNetTV

В 2018 году зданию дали статус памятника архитектуры местного значения и внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако уже в 2019 пожар уничтожил библиотеку и потолок. На сегодня комплекс находится в частной собственности и продолжает разрушаться.

Только в феврале 2026 года ситуация сдвинулась. Исполнительный комитет Львовского городского совета поддержал позицию о необходимости сохранения ансамбля и его передачи религиозной общине, как отмечает zaxid.net. Совет обратился к правительству с просьбой передать бывший монастырь в собственность общины Львова.

