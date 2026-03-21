І у неї свій особливий та дуже цікавий життєвий шлях. За матеріалами esu.com.ua розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Від Відня до Єгипту: куди мандрувала Леся Українка і що її вразило у подорожах

Колодяжне, ГУЛАГ, Нью-Джерсі: що варто знати про неймовірний шлях Ізидори Косач?

Ізидора Косач народилась 21 березня 1888 року у Колодяжному на Волині, коли Лесі вже виповнилося 17. Між ними – ціле покоління, але старша сестра змогла стати для Ізидори подругою, а ще й першою учителькою музики й французької мови.

Цікаво, що незвичне ім'я для волинської дівчинки обирали разом Леся і мама – хотіли, щоб вона була "донна Ізидора". Зростала та у Колодяжному, це село неподалік Ковеля у нинішній Волинській області. Тут Косачі мали родинну садибу.

Сьогодні у селі діє музейний комплекс – так звані Сірий і Білий будиночки, дві будівлі садиби, де зберігають меблі, рукописи, особисті речі родини. У Колодяжному Леся написала перші серйозні твори, а для Ізидори це місце було дитинством.

Згодом Ізидору занесло аж до Петербурга, там вона закінчила жіночі сільськогосподарські курси, а у 1906 році перевелася на агрономічний відділ Київського політехнічного інституту. Власне, це був перший рік, коли КПІ відчинив двері для жінок, тож Ізидора стала однією з 16 перших студенток.

Закінчила навчатися вона у 1911 році та випустилася зі спеціальністю агроном. А тоді взялася робити кар'єру вченої – працювала на дослідній станції виноградарства у Кишиневі, кафедрі ботаніки у Київському сільськогосподарському інституті, робила наукові публікації з фізіології рослин.

Ізидора Косач померла у 92 роки, переживши всіх сестер і братів

Походження й виховання додали трагізму у долю Ізидори. У вересні 1937 року її заарештували, як зазначає портал ukrainky.com.ua – один зі студентів доніс, що вона "націоналістично налаштована". Радянські окупанти засудили українку до таборів під Архангельськом. Але Ізидора пережила ГУЛАГ у всіх сенсах. І навіть змогла емігрувати на Захід.

У 1949 році вона опинилась у США, та в еміграції знайшла своє нове призначення – збирала і зберігала архів Лесі Українки, допомагала розшифровувати листи, брала участь у виданні хронології її життя. Ізидора стала живою пам'яттю про родину Косачів – останньою, хто пам'ятав Лесю особисто.

12 квітня 1980 року Ізидора Косач-Борисова пішла з життя у містечку Піскатавей, штат Нью-Джерсі. На той час їй було 92 роки, вона пережила всіх своїх братів і сестер і єдина з родини Косачів знайшла вічний спочинок за океаном – на українському православному цвинтарі Святого Андрія у Савт-Бавнд-Бруку.

Які цікаві локації варто відвідати, знані за народженням виданих людей?