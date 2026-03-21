И у нее свой особый и очень интересный жизненный путь. По материалам esu.com.ua рассказываем об этом подробнее.

Колодезное, ГУЛАГ, Нью-Джерси: что стоит знать о невероятном пути Изидоры Косач?

Изидора Косач родилась 21 марта 1888 года в Колодяжном на Волыни, когда Лесе уже исполнилось 17. Между ними – целое поколение, но старшая сестра смогла стать для Изидоры подругой, а еще и первой учительницей музыки и французского языка.

Интересно, что необычное имя для волынской девочки выбирали вместе Леся и мама – хотели, чтобы она была "донна Изидора". Росла та в Колодяжном, это село недалеко от Ковеля в нынешней Волынской области. Здесь Косачи владели семейной усадьбой.

Сегодня в селе действует музейный комплекс – так называемые Серый и Белый домики, два здания усадьбы, где хранят мебель, рукописи, личные вещи семьи. В Колодяжном Леся написала первые серьезные произведения, а для Изидоры это место было детством.

Впоследствии Изидору занесло аж в Петербург, там она закончила женские сельскохозяйственные курсы, а в 1906 году перевелась на агрономический отдел Киевского политехнического института. Собственно, это был первый год, когда КПИ открыл двери для женщин, поэтому Изидора стала одной из 16 первых студенток.

Закончила учиться она в 1911 году и выпустилась со специальностью агроном. А тогда взялась делать карьеру ученого – работала на опытной станции виноградарства в Кишиневе, кафедре ботаники в Киевском сельскохозяйственном институте, делала научные публикации по физиологии растений.

Происхождение и воспитание добавили трагизм в судьбу Изидоры. В сентябре 1937 года ее арестовали, как отмечает портал ukrainky.com.ua – один из студентов донес, что она "националистически настроена". Советские оккупанты приговорили украинку к лагерям под Архангельском. Но Изидора пережила ГУЛАГ во всех смыслах. И даже смогла эмигрировать на Запад.

В 1949 году она оказалась в США, и в эмиграции нашла свое новое предназначение – собирала и хранила архив Леси Украинки, помогала расшифровывать письма, участвовала в издании хронологии ее жизни. Изидора стала живой памятью о семье Косачей – последней, кто помнил Лесю лично.

12 апреля 1980 года Изидора Косач-Борисова ушла из жизни в городке Пискатавей, штат Нью-Джерси. В то время ей было 92 года, она пережила всех своих братьев и сестер и единственная из семьи Косачей нашла вечный покой за океаном – на украинском православном кладбище Святого Андрея в Саут-Баунд-Бруке.

