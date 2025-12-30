Багато людей думають, що Роксолана народилася на Львівщині, але ні – насправді у Рогатині нині Івано-Франківської області. І 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про це місто докладніше.

Чим цікавий Рогатин, крім історії про народження Роксолани?

Ця історія оповита багатьма легендами, але вчені наразі сходяться, що Роксолана – це Анастасія чи Настя, що була дочкою священика Гната або Луки Лісовського чи Лісковського. А мешкала родина саме у цьому галицькому містечку – Рогатині.

Близько 1520 року татари викрали дівчину та продали у Стамбул, де вона згодом потрапила до гарему й підкорила султана.​ Відтак і Рогатин став знаним як "місто Роксолани".

Це районний центр на річці Гнила Липа, за приблизно 60 кілометрів від Івано-Франківська. На центральній площі Рогатина стоїть, природно, пам'ятник Роксолани з 2008 року.

Але головна перлина міста – дерев'яна церква Зішестя Святого Духа кінця XVI на вулиці Роксолани, пам'ятка ЮНЕСКО з тризрубною основою, банями та різьбленим іконостасом. Вона справді одна з найгарніших на Заході України.

Як зазначає портал karpaty.info, за переказами, саме в цій церкві був священиком Лісовський, батько Роксолани, тільки в іншій, старішій будові, яка не збереглася. Біля неї він і похований.

Ще у Рогатині є стара оборонна церква Різдва Богородиці XII – XIV століть з фресками та надгробками. Також можна побачити готично-ренесансний собор святого Миколая XVII століття та синагогу кінця XIX століття.

Туристичний маршрут охоплює й історико-краєзнавчий музей Рогатина "Опілля" з експозицією про Роксолану та давні знахідки.​ Загалом усе розташовано компактно: від площі Роксолани пішки до церкви Святого Духа 5 хвилин, до собору 10, синагоги – 15.

