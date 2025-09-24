Роксолана була коханою дружиною правителя п'яти континентів султана Сулеймана І Великого. Про місця, які пов'язані з Роксоланою, пише 24 Канал з посиланням на Патріарший паломницький центр УГКЦ.

Палац Топкапи

Топкапи – це головний палац Османської імперії до середини XIX століття, де зародилося кохання Роксолани і Сулеймана. Це самодостатнє містечко із 9 лазнями, 2 мечетями, лікарнею, пральнею і навіть зоопарком.



Палац Топкапи / Фото Pexels

У палаці жили та працювали понад 50 тисяч людей і саме там розташовувався славнозвісний гарем. На нижньому поверсі палацу, призначеному для нижчих рабинь, бранка Роксолана вперше побачила султана Сулеймана.

Як пише видання Lonely Planet, серед найцікавіших пам'яток палацу – величезний гарем, вражаюча імператорська рада, імператорська скарбниця, наповнена предметами, та мальовнича мармурова тераса.

Парк Гюльхане

Вважається, що саме в цьому парку Хасекі Хюррем Султан любила прогулюватися та вдихати аромат квітів. Парк був частиною палацового комплексу Топкапи, де вирощували троянди.

Під час реконструкції парку, яка тривала з 2001 року по 2003 рік, територію Гюльхане збільшили на 20%, посадили понад 80 тисяч троянд, 24 тисячі тюльпанів і 2 тисячі дерев.

У період свого піднесення Хюррем Хасекі-султан намагалася увіковічнити свою пам'ять у цьому місці. Цю пам'ять зберігають мечеті, збудовані за її наказом; медресе – початкові школи мусульманських дітей; фонтани та джерела з питною водою; лазні та притулки для безпритульних.

Хаммам Хюррем Султан

Найвідомішою лазнею був Хаммам Хюррем Султан, який розташований у самому серці міста, на площі біля собору Ая-Софія.



Хаммам Хюррем Султан / Фото з Вікіпедії

Хаммам досі вважається найкращою лазнею Європи. Цей хаммам досі приймає відвідувачів, тому туристи можуть там відпочити, насолоджуючись чудовою процедурою омивання в оточенні розкішного інтер'єру.

Мечеть Шехзаде

Мечеть Шехзаде була споруджена за наказом султана Сулеймана I Пишного, в пам'ять про їхнього з Роксоланою старшого сина Мехмеда, померлого у 1543 році у 21-річному віці.

Сулейман І хотів залишити Мехмеда правителем після себе. Після смерті улюбленого сина султан нібито три дні сидів біля його тіла, а на четвертий день піднявся і наказав збудувати мечеть.



Мечеть Шехзаде / Фото Ondřej Žváček

За задумом це мало бути не просто місце молитви, але й місце життя поряд із мавзолеєм сина. Саме тому у ній були передбачені бібліотека, фонтани і безкоштовна кухня для бідняків. Сьогодні комплекс Шехзаде складається з п'яти головних будівель: мечеть Шехзаде, усипальниця Рустам Паші, усипальниця Шехзаде Мехмеда, готель і медресе.

Сулейманіє

Це це місце вічного спочинку самого султана Сулеймана І Великого та його хасекі Хюррем. Воно має назву мечеть Сулейманіє Джамі.

Це друга за розміром мечеть Стамбула, збудована у 1550 – 1557 роках.



Комплекс Сулеймані / Фото з Вікіпедії

На території саду з кипарисами зі східної сторони мечеті розташовані два мавзолеї: один – султана Сулеймана, а інший – його улюбленої дружини Хюррем Хасекі Султан.

Окрім Роксолани, в усипальниці похований син Селіма II шезаде Мехмед і племінниця Сулеймана Пишного Ханим-султан.

Комплекс Хасекі Хюррем

Комплекс Хасекі Султан розташований в районі Фатіх у Стамбулі, збудований відомим архітектором Сінаном на замовлення Роксолани.

Символічно, що комплекс був збудований біля жіночого невільничого ринку Аврат Пазари, де торгували наложницями, які в ту епоху мали особливий соціальний статус, на відміну від звичайних рабів.

Комплекс складався з мечеті, школи, їдальні, лікарні та фонтану. Лікарню сьогодні використовують як амбулаторію.

Яке місто України пов'язують з Роксоланою?

Дані про походження Роксолани суперечливі. Існує версія, що Роксолана нібито походить з міста Рогатин, що в Івано-Франківській області.

За версією ж польського поета Мавриція Гославського, Роксолана родом із містечка Чемерівці в Хмельницькій області.

У Рогатині центральну площу міста назвали на честь Роксолани. Вулиця вона оточена двоповерховими будинками, а посередині стоїть пам'ятник, який було встановлено у 1999 році. Його автори – скульптор Роман Романович та архітектори: Юрій Луговський та Орест Скоп.