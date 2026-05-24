Серед мальовничих пейзажів Тернопільщини заховалося невелике село Лосяч, яке може нагадати Британію та здивувати не лише красивою природою, а й своєю історією та величним костелом. Це місце часто оминають туристи дорогою до популярніших локацій, хоча саме тут можна відчути атмосферу старовинного Поділля та побачити один із найкрасивіших неоготичних храмів регіону.

Яке історія створення села Лосяч?

Село Лосяч розташоване дорогою з Кам'янця-Подільського до Чорткова. Вперше у документах воно згадується у 1785 році, однак історія поселення почалася значно раніше, розповідає "Україна Інкогніта". Відомо, що ще у 16 столітті на місці сучасного Лосяча існувало поселення Рогізна. Сьогодні залишки давнього поселення можна простежити в урочищі Глибока Долина.

Село Лосяч / фото "Замки та храми України"

За переказами, свою сучасну назву село отримало через густі зарості лози, у яких місцеві мешканці переховувалися від нападів турків і татар. У 19 столітті Лосяч, як і багато навколишніх поселень, належав впливовій родині Голуховських, яка мала великий вплив в Австро-Угорщині.



Костел Святого Антонія Падуанського / фото Demmarcos

Головною окрасою села вважають костел Святого Антонія Падуанського. Його високий шпиль помітний ще за кілька кілометрів до в'їзду у Лосяч з боку Скали-Подільської. Храм збудували у 1889 році у неоготичному стилі. Попри те, що костел не є середньовічною спорудою, він справляє саме таке враження завдяки масивним кам'яним стінам, вузьким вікнам, контрфорсам та високому шпилю, який ніби "розрізає" небо. Особливо атмосферно костел виглядає з протилежного берега місцевого озера, звідки відкривається панорама храму та навколишніх пагорбів. Саме тут бере початок річка Циганка.

Костел Святого Антонія Падуанського / фото kirill_babchenko

Хоча більшість туристів приїжджає сюди саме заради костелу, у селі є ще кілька цікавих місць. Поруч із храмом розташований старий мурований млин із датою "1872" на фасаді – ймовірно, це одна з найстаріших споруд Лосяча. У селі також є Хрестовоздвиженська церква 1903 року у неовізантійському стилі.



Хрестовоздвиженська церква / фото "Замки та храми України"

Вона менш відома серед туристів, однак також додає селу особливого колориту. А місцевий ставок давно став популярним місцем для відпочинку та риболовлі серед жителів навколишніх сіл.