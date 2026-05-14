Вадим Грінько поділився на платформі тредс добіркою атмосферних місць поблизу Львова, які більшість туристів зазвичай оминають. Ці локації не настільки популярні серед мандрівників, однак точно варті більшої уваги завдяки своїй природі, краєвидам та особливій атмосфері.

Які локації Львівської області варті уваги туристів?

Підкамінь

Це невелике село у Золочівському районі Львівщини, яке поєднує історію, легенди та незвичні природні пам'ятки, розповідає "Україна Інкогніта". Це місце часто називають атмосферним і навіть містичним, адже тут розташовані старовинний монастир, унікальна скеля-останець та давній цвинтар із козацькими хрестами.

Однією з головних пам'яток села є Домініканський монастир у Підкамені, перша письмова згадка про який датується 1464 роком. Ще у 15 столітті це була оборонна твердиня з мурами та баштами. Головним храмом монастиря став костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, який будували та добудовували протягом 17 століття.

Чортів камінь / фото travels.in.ua

Не менш відомою локацією є Чортів камінь – це 16-метрова скеля, через яку село й отримало свою назву. За легендою, камінь сюди приніс чорт, який хотів знищити Почаївську лавру, але випустив його з рук. Біля скелі також розташований старовинний цвинтар, який місцеві називають козацьким.

Олеський замок

Це один із найстаріших замків Львівщини та одна з головних історичних пам'яток Західної України, розповідає "Карпатіум". Фортеця стоїть на високому пагорбі вже понад шість століть і за цей час встигла побувати оборонною твердинею, королівською резиденцією та навіть майже перетворитися на руїну. Замок вперше згадується у 1327 році.

Через своє розташування він мав важливе стратегічне значення, адже стояв на кордоні Галичини та Волині, а також біля Чорного шляху, яким татари здійснювали набіги на українські землі. За свою історію фортеця неодноразово переходила від литовських князів до польських королів та магнатів.



Олеський замок / фото nyouto4ka

Особливо відомим Олеський замок став завдяки польському королю Яну III Собєському, який народився тут у 1629 році. Саме тому пам'ятку часто називають "колискою польських королів". У 17 столітті замок набув вигляду розкішної резиденції, а пізніше тут проводили масштабні реставрації. У 19 столітті споруда почала занепадати, а після землетрусу та пошуків скарбів замок опинився майже в руїнах.

Відродження пам'ятки розпочалося лише у 1970-х роках під керівництвом Бориса Возницького. Згодом у замку відкрили філію Львівської картинної галереї, і сьогодні він є однією з головних туристичних локацій маршруту "Золота підкова Львівщини".

Золочів

Це невелике, але дуже атмосферне місто на Львівщині, яке часто називають одним із найзатишніших у регіоні, розповідає "Україна Інкогніта". Воно розташоване приблизно за 70 кілометрів від Львова та приваблює туристів старовинною архітектурою, вузькими вуличками й особливим галицьким колоритом. Перша письмова згадка про місто датується 1423 роком, а сьогодні тут проживає близько 24 тисяч мешканців.



Золочівський замок / фото Вікіпедії

Головною окрасою міста вважають Золочівський замок – одну з найвідоміших пам'яток Львівщини та частину популярного туристичного маршруту "Золота підкова Львівщини". Фортецю звели у 17 столітті, а за свою історію вона пережила татарські напади, турецькі облоги та численні перебудови. Саме замок став справжнім символом Золочева й найбільше приваблює мандрівників.

Окрім нього, у місті можна побачити старовинний Боярський двір 15 століття, Василіанський монастир, церкву Святого Миколая та костел Успіння Пресвятої Богородиці. Особливу атмосферу Золочеву створює його історичний центр із вузенькими вуличками, старими кам'яницями, кав'ярнями та невеликими площами. Багато будівель тут збереглися ще з 19 століття, коли місто активно розвивалося за часів Австро-Угорщини.

Раз ми вже згадали про Зашків, то цими вихідними вам точно варто туди завітати на екскурсію до столітнього водяного млина. Подія відбудеться 16 та 17 травня, а екскурсії проводитиме директор місцевого музею імені Євгена Коновальця Ігор Селецький. Відвідати млин можна буде з 10:00 до 18:00 на вулиці Мармаша.

Історія млина бере початок ще на початку 20 століття. Під час Першої світової війни споруду зруйнували, однак уже у 1920-х роках її відбудували. Серед власників млина згадуються Ізидор Зайдман та Францішек Орлович, який у 1929 – 1931 роках отримав офіційний дозвіл на його експлуатацію.