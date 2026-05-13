У селі Зашків поблизу Львова 16 та 17 травня проведуть екскурсії до старовинного водяного млина, який є єдиним збереженим млином із восьми, що колись працювали вздовж річки Млинівка. Захід організовують з нагоди Європейських днів млинів, розповідають у Львівській міській раді.

Що відомо про екскурсії у селі Зашків?

Екскурсії проводитиме директор місцевого музею імені Євгена Коновальця Ігор Селецький. Відвідати млин можна буде впродовж двох днів з 10:00 до 18:00 на вулиці Мармаша у Зашкові. Історія млина бере початок ще з початку 20 століття. Під час Першої світової війни споруду зруйнували, однак у 1920-х роках її відбудували. Серед власників млина згадуються Ізидор Зайдман та Францішек Орлович, який отримав офіційний дозвіл на його експлуатацію у 1929 – 1931 роках.

Технічні креслення / фото Львівської міської ради

В архівах збереглися технічні креслення млина, описи греблі та підвідного каналу, а також розрахунки витрати води. У 1931 році тут навіть встановили пункт контролю рівня води, що свідчить про добре організовану систему управління водними ресурсами. Усередині млина частково збереглося автентичне обладнання: жорновий млин і три вальцові станки.

Також там можна побачити старі таблички дорадянського та радянського періодів і рукописні записи мельника на віконній рамі. Під час німецької окупації у Другій світовій війні до турбіни млина під'єднали генератор, який виробляв електроенергію для освітлення історичного центру села вздовж сучасної вулиці Мармаша. Львівська міська територіальна громада долучилася до ініціативи в межах проєкту Renewat у співпраці з Федерацією млинів Франції.

Що відомо про село Зашків?

Село Зашків розташоване за 15 кілометрів на північ від Львова, між Львовом і Жовквою, на річках Млинівка та Капелівка. Сьогодні воно входить до складу Львівської громади Львівського району. Перша згадка про Зашків датується 1377 роком. Тоді село належало львівському домініканському монастирю. У 1759 році тут звели дерев'яну церкву Святого Михаїла, а вже у 1905 – 1906 роках на її місці за проєктом архітектора Крижановського побудували мурований храм, який зберігся донині. Важливим етапом для розвитку села стало прокладання у 1854 році залізниці Львів – Рава-Руська.

Що побачити у Зашкові?

Однією з головних туристичних локацій Зашкова є музей Євгена Коновальця, розповідає "Україна Інкогніта". Він розташований у будинку, де народився полковник. Біля музею встановлено пам'ятник Коновальцю, а поруч можна побачити школу, яка носить його ім'я. У центрі села розташована церква Архістратига Михаїла, освячена митрополитом Андреєм Шептицьким. У храмі зберігаються ікони художника Куриласа, а біля церкви поховані батьки Коновальця.



Музей Євгена Коновальця / фото "Україна Інкогніта"



Гора Берекавиця / фото Ua.Plaso.pro

Неподалік розташований великий став, де можна побачити лебедів, диких качок, сірих журавлів і чорного лелеку. Біля водойми ростуть очерет, рогіз і латаття, а поруч є місця для відпочинку. Над ставом височіє гора Берекавиця – найвища точка Зашкова. Тут можна знайти скам'янілі рештки давніх молюсків і побачити рідкісну степову рослинність.

Після відвідування села Зашків, вам точно варто піти на екскурсію у відоме місце Львівщини – Свірзький замок. Вже цими вихідними (16 – 17 травня) Свірзький замок розпочинає новий сезон екскурсій для відвідувачів. Графік роботи у суботу та неділю з 10:00 до 17:00. О 16:00 стартує остання екскурсія. Важливо, що вхід на територію можливий лише у супроводі екскурсовода.

Вартість відвідування становить 150 гривень з особи. Для студентів та пенсіонерів 80 гривень, а для дітей до 12 років, військовослужбовців та осіб з інвалідністю вхід безкоштовний. Для організованих груп понад 15 осіб передбачена попередня реєстрація.