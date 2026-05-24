Среди живописных пейзажей Тернопольской области спряталось небольшое село Лосяч, которое может напомнить Британию и удивить не только красивой природой, но и своей историей и величественным костелом. Это место часто обходят туристы по дороге к более популярным локациям, хотя именно здесь можно почувствовать атмосферу старинного Подолья и увидеть один из самых красивых неоготических храмов региона.

Какова история создания села Лосяч?

Село Лосяч расположено по дороге из Каменца-Подольского в Чертков. Впервые в документах оно упоминается в 1785 году, однако история поселения началась значительно раньше, рассказывает "Украина Инкогнита". Известно, что еще в 16 веке на месте современного Лосяча существовало поселение Рогизна. Сегодня остатки древнего поселения можно проследить в урочище Глубокая Долина.

Село Лосяч / фото "Замки и храмы Украины"

По преданию, свое современное название село получило из-за густых зарослей лозы, в которых местные жители скрывались от нападений турок и татар. В 19 веке Лосяч, как и многие окрестные поселения, принадлежал влиятельной семье Голуховских, которая имела большое влияние в Австро-Венгрии.



Костел Святого Антония Падуанского / фото Demmarcos

Главным украшением села считают костел Святого Антония Падуанского. Его высокий шпиль заметен еще за несколько километров до въезда в Лосяч со стороны Скалы-Подольской. Храм построили в 1889 году в неоготическом стиле. Несмотря на то, что костел не является средневековым сооружением, он производит именно такое впечатление благодаря массивным каменным стенам, узким окнам, контрфорсам и высокому шпилю, который будто "разрезает" небо. Особенно атмосферно костел выглядит с противоположного берега местного озера, откуда открывается панорама храма и окружающих холмов. Именно здесь берет начало река Цыганка.

Костел Святого Антония Падуанского / фото kirill_babchenko

Хотя большинство туристов приезжает сюда именно ради костела, в селе есть еще несколько интересных мест. Рядом с храмом расположена старая каменная мельница с датой "1872" на фасаде – вероятно, это одно из старейших сооружений Лосяча. В селе также есть Крестовоздвиженская церковь 1903 года в неовизантийском стиле.



Крестовоздвиженская церковь / фото "Замки и храмы Украины"

Она менее известна среди туристов, однако также добавляет селу особый колорит. А местный пруд давно стал популярным местом для отдыха и рыбалки среди жителей окрестных сел.