Весна уже наступила: потеплело и выглянуло солнышко, поэтому – это идеальная возможность планировать выходные. Почему бы не выбрать что-то необычное и открыть для себя новые локации? Со ссылкой на пост vadymgrinko, мы расскажем о нескольких местах возле Львова, где можно интересно провести время.

Где возле Львова можно классно отдохнуть?

В первую очередь – это Подгорцы. В одном селе можно увидеть и мистический замок, и настоящий шедевр храмовой архитектуры. Есть еще другие Подгорцы – здесь важно не перепутать: есть дворец Яблоновских и Броницкий дворец. Роскошные и величественные места, которые стоит посетить.

Особенно вас поразит Тустань. Когда-то там была крепость, сейчас же руины, но такие масштабные, что перехватывает дыхание. Ранее крепость служила таможней между Галицко-Волынским княжеством и Венгрией, а позже между Польским королевством и Венгрией. Открытие архитектора и археолога Михаила Рожко в 1971 году показало, что эта наскальная крепость не имеет аналогов в Европе.

Еще одним классным местом будет Брюховичский лес со стороны микрорайона Рясное – идеальное место для активного отдыха на природе, пишет Lviv Travel. Здесь обустроены специальные места для пикников и костра, поэтому можно взять с собой мясо, овощи или складную мебель для комфортного отдыха.



Брюховичский лес / фото Lviv Travel

Лес привлекает любителей велоспорта, пеших прогулок и игр с мячами и бадминтоном. Добраться сюда легко как собственным транспортом, так и маршрутками из центра Львова, а во время прогулки можно любоваться уникальными деревьями и растительностью этой живописной зоны между Львовом и поселком Брюховичи.

