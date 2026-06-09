Живописные руины, которые сохранили более века истории, и до сих пор привлекают внимание туристов и ценителей архитектуры. Несмотря на разрушение, это сооружение остается напоминанием о промышленном прошлом украинского села и его связи с европейской торговлей. Самые интересные детали о локации читайте в материале от 24 Канала.

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Какую историю скрывают руины мельницы Добровольского?

Мельница Добровольского была построена в 1895 году господином Владимиром Добровольским, который в то время владел ивановскими землями. Проект сооружения разработал немецкий архитектор по указанию владельца. Сам Владимир Добровольский жил в Одессе, а руководил мельницей и жил рядом с ним Арон Беркман вместе со своей семьей.

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Изготовленная на мельнице мука отличалась высоким качеством, поэтому ее экспортировали в страны Западной Европы. В своем первоначальном виде мельница работала до 1938 года. Позже ее усовершенствовали электрогенератором, что позволило продолжить работу предприятия до 70-х годов.

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К сожалению, во время войны в 1944 году сооружение претерпело значительные разрушения: были уничтожены крыша и одна из стен. Именно поэтому сегодня можно увидеть лишь остатки этого исторического здания.

Как выглядят руины мельницы / инстаграм pokynute.selo

Где расположена локация: смотреть на картах