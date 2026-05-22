А именно в сосновом лесу за Брюховичами на Зявленской горе. И это одна из самых загадочных страниц австро-венгерской военной архитектуры, поэтому со ссылкой на zaxid.net и не только расскажем о ней подробнее.

Смотрите также Где расположена самая высокая точка Львова и можно ли с нее любоваться панорамой города

Австрийские ДОТы в сосновом лесу: что за скрытый форт стоит на окраине Львова?

Брюховичский форт на Зявленской горе расположен на окраине Львова, в каких-то 10 километрах от центра города. Это один из 11 фортов, как пишут karpaty.info, которые должны были обеспечивать круговую оборону города во время Первой мировой войны.

Форт расположен в Брюховичах неподалеку от кладбища и лесничества. Он достаточно выгодно стоит на высоком холме, где его с трех сторон – с севера, запада и юга – окружают крутые склоны, и с которого хорошо видно близлежащие долины на многие километры.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Начало строительства датируют 1887 годом – уже тогда власти Австро-Венгерской империи понимали, что агрессивная политика России может в конце концов привести к большой войне. Поэтому чиновники решили укрепить некоторые города Галичины, в частности Львов и Перемышль. Строительство форта в Брюховичах завершили где-то после 1912 года.

Что получилось в итоге? На западном крае горы – 4 крытых кирпичных галереи с железобетонным перекрытием, 2 прямых, а 2 изогнутых на четверть круга. Стрелковые галереи с широкими бойницами соединены окопами. В верхней части – укрытия для орудий. С востока – земляные укрепления.

Построили – и сразу устарел: как сложилась судьба Брюховичского форта в Первой мировой?

Исторический парадокс в том, что построенный форт в Брюховичах оказался устаревшим уже фактически на момент начала эксплуатации. Дело в том, что в начале ХХ века в военной тактике европейских армий уже начала доминировать стрельба с закрытых позиций. Поэтому пушки ставили в укрытиях среди рельефа, а на вершинах оставались только командные пункты.

Брюховичский форт – современное состояние и как выглядит: смотрите видео ЯрославМартинович-н5й

Более того, размещение батареи на открытой высоте становилось смертельной ловушкой. Такие позиции легко обнаруживали по вспышкам и пороховому дыму – и уничтожали сосредоточенным огнем. В итоге в начале Первой мировой австрийское командование особо даже не пыталось удерживать Брюховичи, как, в принципе, и весь Львов.

Что интересно, до контрнаступления австрийских войск в 1915 году московиты оборудовали форт своими пушками. И, о чудо, австрийские войска обнаружили и выбили россиян с их позиций.

Впоследствии Брюховичский форт стал ключевой опорой украинских сил во Львове, которые боролись против польских войск. В отличие от австрийцев и россиян, украинцы почти полгода смогли надежно удерживать позиции под ударами польской артиллерии и блокировать попытки поляков атаковать.

29 апреля 1919 года в битве между польскими войсками и Украинской галицкой армией (УГА) Брюховичский форт пал последним. После этого бои за Львов завершились, пишут на lviv.travel.

Что было с фортом в Брюховичах дальше и каково его современное состояние?

Во время Второй мировой войны Брюховичский лес снова стал местом боев, на этот раз между польскими подразделениями и немецкими оккупантами. Но после полностью потерял любое оборонительное или военное значение.

Далее десятилетиями казематы и блиндажи стояли пустыми в лесу. Советская власть как-то попыталась приспособить железобетонные галереи форта под склады, но идея не сработала.

Прогулка к Брюховичскому форту и что еще есть интересного в окрестностях: смотрите видео turbolover9662

Несмотря на все и как на удивление, до сих пор сооружение неплохо сохранилось. На Зявленской горе стоят несколько крытых галерей с бойницами, два бетонных хранилища-блиндажа и остатки шанцевых линий. Чтобы добраться до них, надо пройти от трассы каких-то 5 минут по сосновому лесу.

Брюховичи – популярная среди львовян и жителей области локация для отдыха из-за ее зеленых зон. В поселке есть немало локаций для отдыха,

– рассказывал представитель Госагентства развития туризма Тарас Лозинский, цитирует lviv-rda.gov.ua.

И это факт – руины форта является популярным местом для исторического туризма, прогулок и фотосессий. А еще в Брюховичах можно посетить одну из старейших астрономических обсерваторий в Восточной Европе, Музей современной скульптуры Михаила Дзындры, и крыивку, которая воспроизводит условия жизни воинов УПА. Конечно, без знаменитых чебуреков из Брюховичей также никто не поедет.

Какие еще интересные факты стоит знать о других, более известных фортах Украины?

Большинство туристов, которые там побывали, уже знают, что Таракановский форт на Ровненщине строили для охраны границ Российской империи во второй половине XIX века. Но не всем рассказывали, что когда члены императорской семьи прибыли осмотреть форт, вместо настоящего сооружения им показали декорацию – бутафорский макет, поставленный за пару недель.

А вот действительно величественными масштабами в Украине поражает Аккерманская крепость в Белгороде-Днестровском. Это самый большой замок в Украине, его площадь превышает 10 гектаров. На сегодня здесь – один из крупнейших фортификационных комплексов Восточной Европы. Что интересно, крепость стоит на месте древнего древнегреческого города Тира.