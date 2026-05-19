Речь идет об островах Инь и Янь, которые то исчезают под водой, то снова всплывают на поверхность. Со ссылкой на IGotoWorld и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Где в Украине стоит ратуша, когда-то украшенная скульптурами Пинзеля

Драконий глаз или символ гармонии: что это за остров на Днестре, способный удивить любого?

Эти острова возникли в 1969 году в результате большого наводнения, когда Днестр вышел из берегов и оставил два песчано-иловых массива посреди русла. С тех пор время от времени они то ныряли под воду, то всплывали снова – в зависимости от уровня Днестра.

Официально это место называется Литяцкие острова. Но в народе их знают не иначе как "Инь и Янь", потому что здесь два клочка земли разделенные узким изогнутым проливом, который собственно и формирует знаменитый силуэт. Некоторые, впрочем, видят в этом очертании драконий глаз – и такая версия тоже живет в туристических рассказах.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Инь и Янь считают более туристически привлекательным названием, а придумали его из визуального сходства формы этой пары островов с китайским символом, если смотреть на них с высоты птичьего полета. Сам символ обозначает "темное" и "светлое", как пишет esu.com.ua, полярность мировых сил, и в целом дуалистичность Вселенной.

Немного цифр: площадь островов – около 5 гектаров, а самая высокая точка – всего метр над уровнем воды. Во время засухи пролив между ними может полностью исчезнуть, и тогда Инь и Янь сливаются в единое целое. А когда наводнение, то они полностью ныряют под воду.

Вот как выглядит этот удивительный остров в форме инь и янь на реке Днестр: смотрите видео vadymgrinko

Острова являются частью Национального природного парка "Днестровский каньон". Они расположены на границе между Тернопольской и Ивано-Франковской областями, которая как раз проходит по руслу реки Днестр.

Изюминка в том, что Инь и Ян лежат ближе к правому берегу, так что административно они на Ивано-Франковщине. Но ближайший населенный пункт, с которого туристы смотрят на остров и к которому есть дорога – это село Литячи, что уже на Тернопольщине.

Что стоит знать туристу о селе Литячи на Тернопольщине?

Село Литячи, первые сведения о котором датированы еще далеким 1424 годом, раскинулось на Чортковщине в Тернопольской области на берегах Днестра. Причем эти берега возле села достаточно высокие, и оттуда открывается великолепный панорамный вид на острова Инь и Янь и другие. А еще лучше и ближе их можно рассмотреть во время сплава по Днестру, как отмечают на 0352.ua.

Добраться до Литячей можно через Тернополь или Ивано-Франковск маршрутками или на собственном авто. От села до острова – только вплавь на лодке, байдарке или катамаране, ведь остров не соединен с сушей ни одним мостом или переходом. В общем, туристическая инфраструктура здесь еще далека от идеального состояния.

Нам нужно развивать туризм на территории Днестровского каньона, ведь в природоохранных зонах можно создать много интересных проектов, в частности – глемпинги,

– говорил еще в 2020 году председатель Туристического совета Ивано-Франковской области Андрей Матийчик, как писали на dzerkalo.media.

Самые красивые виды с дрона над селом Литячи на Тернопольщине: смотрите видео vetalon21

Действительно, до сих пор на Днестре развилась сеть глемпингов (это от сочетания слов гламурный и кемпинг, то есть отдых на природе с гостиничными удобствами), но в более известных локациях, как Бакота. Участок же Днестровского каньона возле села Литячи пока что остается полностью диким.

К слову, рядом с островами есть Пещера Отшельника, как отмечает funtime.com.ua, связанная с легендами о монахе, который жил здесь в первой половине XX века. И здесь отсутствие инфраструктуры играет даже положительную роль, ведь поиск локации превращается в настоящий приключенческий квест.

Какие еще неординарные туристические магниты Тернопольской области стоит посетить каждому?

До 1939 года здесь был популярный курорт европейского значения, известный в народе как "польская Ривьера", а сегодня это одно из самых знаменитых по красоте мест в регионе – Залещики. Город расположен на уникальном природном плацдарме – Днестр огибает его почти на 360 градусов, поэтому Залещики похожи на остров.

И как не вспомнить про Кременец – один из самых красивых городов Тернопольщины, расположенный у подножия Кременецких гор. Здесь на Замковой горе стоят руины средневековой крепости, с вершины которой открывается живописная панорама всего региона. Горный силуэт и барочные костелы делают Кременец непохожим ни на один другой город Украины.