Як розповідають на каналі Бомбардир, село Заріччя на Закарпатті – одне з найбагатших в Україні. Тут живуть чесні мільйонери, які своїм важким трудом та підприємливістю примножують статки. Основні джерела доходу місцевих – теплиці та фермерські господарства і автоперевезення. Саме з Заріччя привозять близько 70 відсотків овочів, які потім продають по всій країні.

Дивіться також Де шукати сакури в Ужгороді – цей маршрут з детальними адресами виручить туристів

Чому село Заріччя на Закарпатті є одним з найбагатших в Україні?

Село Заріччя на Іршавщині – справжній центр овочівництва Закарпаття. Щороку звідси на базари області та далі везуть капусту, помідори, огірки, зелень та балконні квіти. Основний промисел місцевих – це теплиці, яких у селі налічується неймовірна кількість.

Земля тут родюча, а люди працьовиті: Заріччя живе городиною вже багато десятиліть. Село засноване, ймовірно, у другій половині 15 століття, але легенди ведуть його історію ще з 13 століття – часів монголо-татарських набігів. Тоді зарічанські сміливці визволяли полонянок і боронили свої землі.

Тут налічується близько 1100 дворогосподарств. Крім того, є фермерські господарства, які займаються зерновими культурами. Як розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу земельних відносин сільради Ольга Тивонюк, основний промисел села – вирощування ранніх овочів, тоді як зернові культури займають 300 – 400 гектари із 1500 гектарів території.



Вид на село з висоти пташиного польоту / фото "Турінформ Закарпаття"

Дивіться також Ви точно закохаєтесь у це місто: що подивитись в Ужгороді за кілька днів

Для миття та очищення від листя використовують спеціальні станки, що економлять час і працю кількох людей. Зібрані овочі продають як оптовим покупцям, так і самостійно на ринках області. Заріччя вже давно відоме на Закарпатті як центр вирощування ранньої продукції, а місцеві поєднують традиційні методи з сучасними технологіями у теплицях.

Яке ще село вважають найбагатшим в Україну?