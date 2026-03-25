Ужгород у період цвітіння сакур перетворюється на центр України – сюди їдуть всі. Дехто з місцевих вже навіть почав продавати адреси, де ростуть ці квітучі дерева. Однак маємо гарну новину – блогерка з Ужгорода @leshchenko_sofi склала маршрут локаціями з сакурами і поділилася ним з усіма.

Де в Ужгороді шукати сакури?

Прогулянку містом блогерка радить розпочати з Театральної площі – тут можна випити кави і зробити перші гарні фото на тлі японських вишень. Далі спускайтеся на Липову алею, де кожна паралельна вулиця засипана сакурою. Мовиться про вулиці Ракоці, Бращайків, Довженка та сквер Масарика.

На іншій стороні річки Уж сакури цвітуть на Київській та Слов'янській набережних. Тут є і проспект Свободи – одна з найбільших алей сакур у місті. Звідси прямуйте до площі Лаборця та вулиць Митна і Собранецька.

Це були локації в центрі міста, а сакури цвітуть по всьому Ужгороду, тому варто відправитися і в менш популярні місця. Саме там можна без поспіху насолодитися красою природи і зробити фото, на якому не буде інших туристів. То де шукати ці нецентральні локації з сакурами?

Вулиця Грушевського – тут є старі дерева, гілля яких опускаються аж до землі. Фото звідси будуть просто вау.

Вулиця Заньковецької майже засаджена сакурами.

Ботанічний сад УжНУ, де ростуть рідкісні види сакур.

Ужгород – місто невелике, а тому всі ці локації можна обійти пішки.

Коли в Ужгороді зацвітуть сакури?

Завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин розповіла Varosh, що сакури в Ужгороді цього року мають зацвісти на початку квітня. Пік цвітіння очікується 11 – 20 квітня. Зазвичай період найбільшого цвітіння триває тиждень, але залежно від погоди може розтягуватися на 10 – 14 днів.

Цвітіння магнолій вже стартувало: де побачити цю красу?

На початку тижня на Закарпатті почали цвісти магнолії. В Ужгороді їх вже можна побачити на вулиці Капушанській біля Соляного провулку, а в Мукачеві перші дерева зацвіли на вулиці Івана Маргітича. Невдовзі вся центральна частина цих міст буде потопати у ніжному й пахучому цвіті магнолій.