Ужгород в период цветения сакур превращается в центр Украины – сюда едут все. Некоторые из местных уже даже начали продавать адреса, где растут эти цветущие деревья. Однако есть хорошая новость – блогер из Ужгорода @leshchenko_sofi составила маршрут локациями с сакурами и поделилась им со всеми.

Читайте также Не Тустань и замки: львовяне рассекретили топовые локации, куда ездят на выходные

Где в Ужгороде искать сакуры?

Прогулку по городу блогер советует начать с Театральной площади – здесь можно выпить кофе и сделать первые красивые фото на фоне японских вишен. Далее спускайтесь на Липовую аллею, где каждая параллельная улица засыпана сакурой. Говорится об улицах Ракоци, Бращайков, Довженко и сквере Масарика.

На другой стороне реки Уж сакуры цветут на Киевской и Славянской набережных. Здесь есть и проспект Свободы – одна из самых больших аллей сакур в городе. Отсюда направляйтесь к площади Лаборца и улиц Таможенная и Собранецкая.

Это были локации в центре города, а сакуры цветут по всему Ужгороду, поэтому стоит отправиться и в менее популярные места. Именно там можно без спешки насладиться красотой природы и сделать фото, на котором не будет других туристов. Так где искать эти нецентральные локации с сакурами?

Улица Грушевского – здесь есть старые деревья, ветви которых опускаются до земли. Фото отсюда будут просто вау.

Улица Заньковецкой почти засажена сакурами.

Ботанический сад УжНУ, где растут редкие виды сакур.

Ужгород – город небольшой, а потому все эти локации можно обойти пешком.

Когда в Ужгороде зацветут сакуры?

Заведующая сектором агрометеорологии Закарпатского областного гидрометцентра Оксана Куклишин рассказала Varosh, что сакуры в Ужгороде в этом году должны зацвести в начале апреля. Пик цветения ожидается 11 – 20 апреля. Обычно период наибольшего цветения длится неделю, но в зависимости от погоды может растягиваться на 10 – 14 дней.

Цветение магнолий уже стартовало: где увидеть эту красоту?

В начале недели на Закарпатье начали цвести магнолии. В Ужгороде их уже можно увидеть на улице Капушанской возле Соляного переулка, а в Мукачево первые деревья зацвели на улице Ивана Маргитича. Вскоре вся центральная часть этих городов будет утопать в нежном и пахучем цвете магнолий.