На Закарпатье, в частности в Ужгороде и Мукачево по состоянию на 23 марта 2026 года уже зацвели магнолии, превращая города в настоящую весеннюю фотозону, рассказывается в одном из постов artprostirlis. Поэтому уже стоит планировать поездку и ловить атмосферу цветения, чтобы сделать яркие фото для соцсетей.
Где в Ужгороде можно увидеть цветение магнолий?
Лучше всего сейчас они цветут на улице Капушанской, возле Соляного переулка – здесь уже можно увидеть роскошные деревья в полном расцвете. Кроме этой локации, магнолии обычно распускаются и в других частях города: в центральных районах, в парках и на тихих улочках Ужгорода, поэтому стоит просто пройтись по городу – и вы непременно наткнетесь на эти весенние красавицы.
Цветение магнолий в Ужгороде / инстаграм ira.mischuk
Где увидеть цветение магнолий в Мукачево?
Как сообщила Мукачевский городской совет, первые нежно-розовые магнолии уже расцвели на улице Ивана Маргитича. Возле центральной площади города, рядом с памятником трубочисту, деревья распустили белоснежные лепестки, напоминая о первых днях весны. Эти хрупкие цветы, полны света и чистоты, привлекают внимание прохожих и создают особую атмосферу спокойствия и надежды.
Цветение магнолий в Мукачево / фото Мукачевского городского совета
Когда начинается сезон цветения других цветов?
Мы уже рассказывали, когда будет цветение сакуры в Ужгороде. Хотя все зависит от погоды, обычно сакуры начинают цвести во второй половине апреля – в начале мая.
Интересно знать, что сакуры в Ужгороде появились еще в 1920-х годах, когда регион находился в составе Чехословакии. Поэтому, если вы еще не видели цветения вживую, стоит обязательно планировать путешествие в этом году!