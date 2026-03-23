На Закарпатье, в частности в Ужгороде и Мукачево по состоянию на 23 марта 2026 года уже зацвели магнолии, превращая города в настоящую весеннюю фотозону, рассказывается в одном из постов artprostirlis. Поэтому уже стоит планировать поездку и ловить атмосферу цветения, чтобы сделать яркие фото для соцсетей.

Где в Ужгороде можно увидеть цветение магнолий?

Лучше всего сейчас они цветут на улице Капушанской, возле Соляного переулка – здесь уже можно увидеть роскошные деревья в полном расцвете. Кроме этой локации, магнолии обычно распускаются и в других частях города: в центральных районах, в парках и на тихих улочках Ужгорода, поэтому стоит просто пройтись по городу – и вы непременно наткнетесь на эти весенние красавицы.

Цветение магнолий в Ужгороде / инстаграм ira.mischuk

Где увидеть цветение магнолий в Мукачево?

Как сообщила Мукачевский городской совет, первые нежно-розовые магнолии уже расцвели на улице Ивана Маргитича. Возле центральной площади города, рядом с памятником трубочисту, деревья распустили белоснежные лепестки, напоминая о первых днях весны. Эти хрупкие цветы, полны света и чистоты, привлекают внимание прохожих и создают особую атмосферу спокойствия и надежды.

Цветение магнолий в Мукачево / фото Мукачевского городского совета

