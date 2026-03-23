Цветочные поля Нидерландов каждую весну превращаются в яркий ковер из тюльпанов, что привлекает туристов со всего мира. Ниже, со ссылкой на BBC, мы расскажем о лучших локациях с этими цветами.

Смотрите также Ее изучает NASA: эта река в Испании поражает и пугает своими как марсианскими ландшафтами

Где в Нидерландах увидеть лучшее цветение тюльпанов?

Наиболее известный регион, так называемая "луковичная зона" (Bollenstreek) между городами Гарлем и Лейден – именно здесь расположены одни из лучших цветочных локаций страны. Впрочем, эксперты отмечают: наслаждаться тюльпанами нужно с уважением к природе. Вход на коммерческие поля и прогулки по ним запрещены, ведь это может повредить урожай. Лучший способ увидеть цветы – посетить специальные сады или фермы.

Одно из самых популярных мест – сад Кекенхоф, который ежегодно посещают более миллиона человек. Здесь высаживают миллионы луковиц вручную, создавая один из самых известных весенних садов в мире. Он работает только около двух месяцев – с середины марта до начала мая, поэтому планировать поездку нужно заранее.

Еще одно яркое событие сезона – цветочный парад Bloemencorso. Красочные платформы, полностью покрытые цветами, движутся по городам региона, создавая праздничную атмосферу. Особой изюминкой является вечерний парад с подсветкой, который проходит в небольших городах и собирает местных и туристов.

Для более интерактивного опыта путешественникам советуют посетить цветочные фермы. Там можно не только увидеть различные сорта тюльпанов, но и узнать больше об их выращивании или даже самостоятельно собрать цветы.



Подобные локации, например фермы в регионе Bollenstreek, предлагают сотни тысяч тюльпанов и фотогеничные инсталляции. Любителям активного отдыха советуют также отправиться в "тюльпанные маршруты" – пешеходные или веломаршруты, которые проходят через цветущие поля, побережья и живописные локации региона. Самые длинные маршруты занимают несколько часов, но позволяют увидеть максимальное количество цветов.

Смотрите также Культовые тюльпановые поля в Нидерландах можно увидеть за 9 долларов: ловите лайфхак

Отдельный формат – фермы, где разрешено самостоятельно срывать тюльпаны. Это популярное развлечение, особенно для семей с детьми. Также существуют исторические ботанические сады, как Hortus Bulborum, где хранят редкие сорта тюльпанов, существующие еще с 16 века. Это своеобразный "живой музей" цветов, который позволяет увидеть эволюцию тюльпанов на протяжении веков.

Когда сезон цветения тюльпанов в Нидерландах?

Сезон цветения тюльпанов в Нидерландах традиционно длится с конца марта до середины мая, а пик приходится примерно на середину апреля. Впрочем, по прогнозам организаторов фестиваля тюльпанов в Амстердаме, в 2026 году цветение начнется примерно на неделю раньше, пишет Travel Leisure.

В частности, уже с открытием сезонных садов 19 марта посетители смогут увидеть крокусы, нарциссы, гиацинты, а также первые ранние тюльпаны. Одной из главных локаций остается парк Кекенхоф, который будет работать с 19 марта по 10 мая. Именно здесь ежегодно высаживают миллионы цветов, создавая одну из самых известных весенних экспозиций в мире.

