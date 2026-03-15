Каждую весну Нидерланды превращаются в настоящий "цветочный рай", пишет Travel + Leisure. Поля в эту пору покрываются полосами тюльпанов, создавая впечатляющий калейдоскоп цветов.

Как увидеть тюльпанные поля?

Туристы планируют специальные экскурсии, однако один из самых простых способов увидеть тюльпановые пейзажи – сесть у окна в обычный пригородный поезд. Билет стоит примерно 9 долларов, поэтому за эту сумму можно увидеть одно из самых известных цветочных зрелищ в мире.

Национальная железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen ежедневно перевозит пассажиров между городами по всей стране. Один из маршрутов, который нравится туристам, весной проходит между Гарлем и Лейден. Поездка длится 21 минуту, а ежедневно на этом направлении курсирует более сотни поездов.

Это обычный транспорт, но большинство пассажиров даже не обращают внимание на комфорт, потому что все их внимание привлекают пейзажи за окном.



Тюльпанные поля выглядят безупречно / Фото Pinterest

Во время этого короткого путешествия поезд проезжает через Нордвейкерхаут – небольшой город, который буквально утопает в цветах. Здесь можно увидеть не только тюльпаны, но и нарциссы и гиацинты.

Чтобы увидеть цветочные поля еще ближе, можно добраться из Лейдена до Нордвейкерхаута примерно за 15 минут на такси или общественным автобусом. Кроме того, еще одним популярным вариантом считается аренда велосипеда.

Им можно проехаться среди цветущих полей, как это делают местные жители. В городе даже есть интерактивная карта, которая помогает найти самые красивые места для прогулок.

Однако заходить на цветочные поля нельзя, потому что на обуви могут переноситься болезни растений. Рекомендуется только любоваться видами с дорог или специальных маршрутов, но заходить на поля без разрешения владельцев не стоит.

Те, кто не хочет выходить из поезда, могут остаться в вагоне и осуществить обратную 21-минутную поездку в Гарлем. Лучшее время для такого путешествия – период Фестиваля тюльпанов в Нидерландах, который в 2026 году продлится с 19 марта по 10 мая. Именно в это время поля выглядят ярче всего.

