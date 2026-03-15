Кожної весни Нідерланди перетворюються на справжній "квітковий рай", пише Travel + Leisure. Поля в цю пору вкриваються смугами тюльпанів, створюючи вражаючий калейдоскоп кольорів.

Як побачити тюльпанові поля?

Туристи планують спеціальні екскурсії, проте один з найпростіших способів побачити тюльпанові пейзажі – сісти біля вікна у звичайний приміський поїзд. Квиток коштує приблизно 9 доларів, тож за цю суму можна побачити одне з найвідоміших квіткових видовищ у світі.

Національна залізнична компанія Nederlandse Spoorwegen щодня перевозить пасажирів між містами по всій країні. Один із маршрутів, який подобається туристам, навесні проходить між Гарлем і Лейден. Поїздка триває 21 хвилину, а щодня на цьому напрямку курсує понад сотню поїздів.

Це звичайний транспорт, але більшість пасажирів навіть не звертають увагу на комфорт, бо всю їхню увагу привертають краєвиди за вікном.



Тюльпанові поля виглядають бездоганно / Фото Pinterest

Під час цієї короткої подорожі поїзд проїжджає через Нордвейкерхаут – невелике місто, яке буквально потопає у квітах. Тут можна побачити не лише тюльпани, але й нарциси та гіацинти.

Щоб побачити квіткові поля ще ближче, можна дістатися з Лейдена до Нордвейкерхаута приблизно за 15 хвилин на таксі чи громадським автобусом. Окрім того, ще одним популярним варіантом вважається орендування велосипеда.

Ним можна проїхатися серед квітучих полів, як це роблять місцеві жителі. У місті навіть є інтерактивна карта, яка допомагає знайти найкрасивіші місця для прогулянок.

Проте заходити на квіткові поля не можна, бо на взутті можуть переноситися хвороби рослин. Рекомендовано лише милуватися краєвидами з доріг чи спеціальних маршрутів, але заходити на поля без дозволу власників не варто.

Ті, хто не хоче виходити з поїзда, можуть залишитися у вагоні й здійснити зворотну 21-хвилинну поїздку до Гарлема. Найкращий час для такої подорожі – період Фестивалю тюльпанів у Нідерландах, який у 2026 році триватиме з 19 березня до 10 травня. Саме у цей час поля виглядають найяскравіше.

До слова, цього року у Долині Смерті спостерігається вражаюче цвітіння, пише AccuWeather. Таке рідкісне явище, яке трапляється приблизно раз на десятиліття. Дикі квіти цього разу ростуть значно активніше за середній рівень. Пейзаж, який зазвичай здається пустельним та безжиттєвим – буквально оживає.

