Тепла весна вже на горизонті, тож не обов'язково чекати літа, щоб відвідати улюблені іспанські курорти. Іспанія залишається улюбленим напрямком багатьох туристів, а весняні місяці – ідеальний час для подорожей: температура м'яка, туристів менше, і можна сповна насолодитися краєвидами та культурою, пише The Sun.

Які локації Іспанії вже можна відвідувати у березні?

Більбао

Північне портове місто не таке популярне серед туристів, що шукають лише пляж і сонце, але його узбережжя не менш вражаюче. Весною температура сягає близько 20 градусів тепла, а дикий берег Баскського краю пропонує драматичні пейзажі та неймовірні фотомоменти.

Прогулянки прибережними стежками з Піренеями на тлі можуть подарувати навіть залишки снігу на вершинах у травні. Музичні фестивалі та концерти роблять це місто цікавим для любителів живої музики.

Атмосфера міста Більбао: дивитись відео

Ібіца

Весна – час пробудження для знаменитого острова вечірок. Тепер дешевші готелі та авіаквитки, а місцеві фестивалі їжі, як Pintxa Run у Сан-Антоніо, дозволяють спробувати тапас всього за три євро. Безкоштовний фестивальний поїзд курсує між барами й ресторанами, ідеально для тих, хто хоче спробувати всі смаколики, не пересуваючись пішки.

Сан-Себастьян

Гурмани будуть у захваті: тут подають традиційні pintxos – маленькі закуски на хлібці. Весною починається сезон сидру, а місцеве вино txakoli можна спробувати у багатьох барах або в містечку Гетарія, де його виробляють. La Concha – пляж у формі підкови прямо в місті – пропонує чудові види на Середземне море.

Мурсія

Місто на південь від Аліканте приваблює любителів історії: тут 14 століття представлено у величному кафедральному соборі. Весною сонячно майже кожного дня, а краєвиди варто досліджувати на велосипеді через білі села та історичні мавританські міста. Місцева кухня багата на страви зі свіжих овочів і фруктів, а десерти, як Murcian cheesecake у кафе Keki, обов'язково варто спробувати.

Атмосфера Мурсії: дивитись відео

Однією з найприємніших рис Мурсії є те, що місто далеко не таке переповнене та жваве, як великі туристичні центри на кшталт Барселони чи Мадрида, пише Emily Luxton Travels. Тут відчуття маленького, затишного містечка, хоча це зовсім не означає, що життя тут повільне.

Усе життя Мурсії зосереджене навколо кількох площ, що дозволяє уникати натовпу. Плаза-дель-Карденаль-Беллуга приваблює архітектурою, площа Санта-Домінго – серце торгового району, а Пласа-де-лас-Флорес відома смачною їжею та кафе.

Менорка

Острів дивує скелястими узбережжями, білими кручами та блакитним морем. Пляжі, як у Карибському басейні, але без часової різниці, а стежка Cami de Cavalls вздовж острова дозволяє насолодитися природою повною мірою. Виноградники запрошують туристів на дегустації та обіди серед виноградних лоз.

