У кожного з нас є власні очікування від подорожі до тієї чи іншої країни, і часто вони можуть не збігатися з реальністю. Так сталося і з блогерами Ash and Kels, які вперше відвідали Бенідорм в Іспанії та поділилися своїми справжніми враженнями від міста.

Що очікувати від відпочинку у Бенідормі?

Британські блогери Ешлі МакКарті та Келсі Льюїс вирушили до Бенідорму вперше і були приємно здивовані. "Це не те, що ми очікували",– розповідають вони. Хоч курорт часто називають "Маленькою Британією" через велику кількість британських туристів, пара відзначила, що місто зовсім не таке, як вони уявляли.

Про поїздку у Бенідорм: дивитись відео

Туристи придбали авіаквитки і вирушили досліджувати популярний курорт на узбережжі Коста-Бланка. Відео на ютубі показало, як блогери насолоджувалися сонцем, пляжами та красою променада.

Погляньте на ці пальми, на пісок, він такий м'який! Це справді гарний пляж,

– ділився Ешлі.

Особливе враження справила чистота міста. Блогери зазначили, що навіть на жвавих вулицях та набережній немає сміття, а зелені насадження додають атмосфері "садового затишку".

Я не розумію, чому Бенідорм так часто критикують. Так, десь трохи гучно, але є безліч красивих місць, ресторанів, кафе та пляжів,

– додав Ешлі.

Крім пляжного відпочинку, пара відвідала паби та бари Бенідорма, включно з легендарним The Red Lion. Бенідорм пропонує достатньо розваг для туристів будь-якого віку та смаку.

Також курорт може похвалитися новим пабом Wetherspoon – першим в Іспанії. Пара зазначила, що погодні умови теж порадували: у лютому температура сягала 20 градусів тепла, а сонячних днів у регіоні понад 300 на рік.

Що варто відвідати у Бенідормі?

Плайя-де-Леванте – як зазначає TripAdvisor, один із найпопулярніших пляжів Бенідорма, відомий своїм золотим піском, прозорою водою та численними кафе й розвагами на набережній.

– як зазначає TripAdvisor, один із найпопулярніших пляжів Бенідорма, відомий своїм золотим піском, прозорою водою та численними кафе й розвагами на набережній. Старе місто Бенідорма – історичний район із вузькими вуличками, барвистими будинками, традиційними ресторанами та затишними площами.

Старе місто Бенідорма / фото TripAdvisor

Мундомар – акваріум і морський парк, де можна подивитися шоу з дельфінами, морськими котиками та іншими морськими тваринами.

Пляж-де-Понент – більш спокійний пляж у порівнянні з Леванте, з широкою береговою лінією, чудовий для прогулянок та сімейного відпочинку.

– більш спокійний пляж у порівнянні з Леванте, з широкою береговою лінією, чудовий для прогулянок та сімейного відпочинку. Акваландія – великий водний парк з гірками, басейнами та дитячими зонами, ідеальне місце для сімей з дітьми.

Акваландія / фото TripAdvisor

Ель Каско Антигуо де Бенідорм – ще одна назва Старого міста, район із колоритними вулицями, магазинами та традиційною іспанською архітектурою.

– ще одна назва Старого міста, район із колоритними вулицями, магазинами та традиційною іспанською архітектурою. Терра Натура Бенідорм – зоопарк і природний парк, де можна побачити різні види тварин та взяти участь у інтерактивних заходах.

