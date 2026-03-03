Недооцінене іспанське місто, яке вже називають "новою Барселоною", приваблює доступними рейсами, теплою погодою близько + 20 градусів у березні та значно меншою кількістю туристів. Йдеться про Кастельйон-де-ла-Плана – місто в регіоні Валенсія, розповідає Mirror.

Чому варто відвідати місто Кастельйон-де-ла-Плана в Іспанії?

Кастельйон-де-ла-Плана ідеально підходить для короткої міської подорожі: вузькі вулички, площі з фонтанами, будівлі з теплого каменю та барокові фасади створюють відчуття затишку. Місто зберегло автентичність і не перевантажене туристами, як інші популярні курорти.

Серед архітектурних перлин виділяється Кафедральний собор міста та знаменита дзвіниця Ель-Фадрі. Вежа висотою майже 60 метрів має гвинтові сходи, якими можна піднятися нагору та побачити панораму всього міста. Любителям мистецтва варто відвідати Museo de Bellas Artes de Castellоn – музей із сучасною архітектурою, де зібрані картини, скульптури та археологічні експозиції іспанських майстрів.

Атмосфера міста: дивитись відео

Район Грау-де-Кастельйон – це простора набережна з пальмами та широкий піщаний пляж. Тут багато зелені, тому навіть у теплі дні простір не здається перевантаженим. Усього за вісім хвилин поїздом можна доїхати до Бенікасім – відомого курортного містечка з довгими пляжами та щорічним музичним фестивалем, де виступають світові зірки. Поза фестивальним періодом це спокійний морський курорт із сімейною атмосферою.

Кафедральний собор / фото TripAdvisor

Окрім моря, регіон має більш ніж 400 гірськими маршрутами. Є легкі прогулянки для новачків і складніші маршрути, як-от Tossal Gros, що відкривають захопливі краєвиди. А завершити день можна у порту Кастельйона. Тут працюють ресторани та магазини з видом на море, а ввечері особливо приємно спостерігати, як у світлі заходу сонця повільно заходять яхти й круїзні судна.

Також окремо варто виділити острів та природний парк Колумбретес – одне з найяскравіших місць для поціновувачів моря, хоча для багатьох воно досі залишається маловідомим, розповідає Comunitatvalenciana.com. Це місце має статус морського заповідника, розташований недалеко від узбережжя Кастельйон-де-ла-Плана та неподалік Алькала-де-Ксіверт.

Як виглядає природний парк: дивитись відео

Архіпелаг складається з чотирьох груп островів і невеликих острівців вулканічного походження. Дістатися сюди можна власним човном або разом із морськими туристичними компаніями, дорога моторним судном займає приблизно 2 – 3 години.

Маршрут островом лінійний: він починається зі сходів, вирубаних у скелі, що ведуть від порту до маяка. Дорогою можна відвідати центр для гостей з цікавою експозицією про історію освоєння островів і рибальство в районі Колумбретес.

Що ще варто побачити в Іспанії?