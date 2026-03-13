Теплая весна уже на горизонте, поэтому не обязательно ждать лета, чтобы посетить любимые испанские курорты. Испания остается любимым направлением многих туристов, а весенние месяцы – идеальное время для путешествий: температура мягкая, туристов меньше, и можно сполна насладиться пейзажами и культурой, пишет The Sun.

Какие локации Испании уже можно посещать в марте?

Бильбао

Северный портовый город не так популярен среди туристов, ищущих только пляж и солнце, но его побережье не менее впечатляющее. Весной температура достигает около 20 градусов тепла, а дикий берег Баскского края предлагает драматические пейзажи и невероятные фотомоменты.

Прогулки прибрежными тропами с Пиренеями на фоне могут подарить даже остатки снега на вершинах в мае. Музыкальные фестивали и концерты делают этот город интересным для любителей живой музыки.

Ибица

Весна – время пробуждения для знаменитого острова вечеринок. Теперь дешевле отели и авиабилеты, а местные фестивали еды, как Pintxa Run в Сан-Антонио, позволяют попробовать тапас всего за три евро. Бесплатный фестивальный поезд курсирует между барами и ресторанами, идеально для тех, кто хочет попробовать все вкусности, не передвигаясь пешком.

Сан-Себастьян

Гурманы будут в восторге: здесь подают традиционные pintxos – маленькие закуски на хлебце. Весной начинается сезон сидра, а местное вино txakoli можно попробовать во многих барах или в городке Гетария, где его производят. La Concha – пляж в форме подковы прямо в городе – предлагает великолепные виды на Средиземное море.

Мурсия

Город к югу от Аликанте привлекает любителей истории: здесь 14 век представлен в величественном кафедральном соборе. Весной солнечно почти каждый день, а пейзажи стоит исследовать на велосипеде через белые деревни и исторические мавританские города. Местная кухня богата на блюда из свежих овощей и фруктов, а десерты, как Murcian cheesecake в кафе Keki, обязательно стоит попробовать.

Одной из самых приятных черт Мурсии является то, что город далеко не такой переполненный и оживленный, как крупные туристические центры вроде Барселоны или Мадрида, пишет Emily Luxton Travels. Здесь ощущение маленького, уютного городка, хотя это вовсе не означает, что жизнь здесь медленная.

Вся жизнь Мурсии сосредоточена вокруг нескольких площадей, что позволяет избегать толпы. Плаза-дель-Карденаль-Беллуга привлекает архитектурой, площадь Санта-Доминго – сердце торгового района, а Пласа-де-лас-Флорес известна вкусной едой и кафе.

Менорка

Остров удивляет скалистыми побережьями, белыми утесами и голубым морем. Пляжи, как в Карибском бассейне, но без временной разницы, а тропа Cami de Cavalls вдоль острова позволяет насладиться природой в полной мере. Виноградники приглашают туристов на дегустации и обеды среди виноградных лоз.

