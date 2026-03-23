Квіткові поля Нідерландів щовесни перетворюються на яскравий килим із тюльпанів, що приваблює туристів з усього світу. Нижче, з посиланням на BBC, ми розповімо про найкращі локації з цими квітами.

Де у Нідерландах побачити найкраще цвітіння тюльпанів?

Найбільш відомий регіон, так звана "цибулинна зона" (Bollenstreek) між містами Гарлем та Лейден – саме тут розташовані одні з найкращих квіткових локацій країни. Втім, експерти наголошують: насолоджуватися тюльпанами потрібно з повагою до природи. Вхід на комерційні поля та прогулянки ними заборонені, адже це може пошкодити врожай. Найкращий спосіб побачити квіти – відвідати спеціальні сади або ферми.

Одне з найпопулярніших місць – сад Кекенхоф, який щороку відвідують понад мільйон людей. Тут висаджують мільйони цибулин вручну, створюючи один із найвідоміших весняних садів у світі. Він працює лише близько двох місяців – із середини березня до початку травня, тож планувати поїздку потрібно заздалегідь.

Ще одна яскрава подія сезону – квітковий парад Bloemencorso. Барвисті платформи, повністю вкриті квітами, рухаються містами регіону, створюючи святкову атмосферу. Особливою родзинкою є вечірній парад із підсвіткою, який проходить у невеликих містах і збирає місцевих та туристів.

Для більш інтерактивного досвіду мандрівникам радять відвідати квіткові ферми. Там можна не лише побачити різноманітні сорти тюльпанів, а й дізнатися більше про їх вирощування або навіть самостійно зібрати квіти.



Подібні локації, як-от ферми в регіоні Bollenstreek, пропонують сотні тисяч тюльпанів і фотогенічні інсталяції. Любителям активного відпочинку радять також вирушити в "тюльпанові маршрути" – пішохідні або веломаршрути, які проходять через квітучі поля, узбережжя та мальовничі локації регіону. Найдовші маршрути займають кілька годин, але дозволяють побачити максимальну кількість квітів.

Окремий формат – ферми, де дозволено самостійно зривати тюльпани. Це популярна розвага, особливо для сімей з дітьми. Також існують історичні ботанічні сади, як Hortus Bulborum, де зберігають рідкісні сорти тюльпанів, що існують ще з 16 століття. Це своєрідний "живий музей" квітів, який дозволяє побачити еволюцію тюльпанів упродовж століть.

Коли сезон цвітіння тюльпанів у Нідерландах?

Сезон цвітіння тюльпанів у Нідерландах традиційно триває з кінця березня до середини травня, а пік припадає приблизно на середину квітня. Втім, за прогнозами організаторів фестивалю тюльпанів в Амстердамі, у 2026 році цвітіння розпочнеться приблизно на тиждень раніше, пише Travel Leisure.

Зокрема, вже з відкриттям сезонних садів 19 березня відвідувачі зможуть побачити крокуси, нарциси, гіацинти, а також перші ранні тюльпани. Однією з головних локацій залишається парк Кекенхоф, який працюватиме з 19 березня по 10 травня. Саме тут щороку висаджують мільйони квітів, створюючи одну з найвідоміших весняних експозицій у світі.

