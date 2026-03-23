Це Ріо-Тінто – "пофарбована річка". З посиланням на BBC розповідаємо про це докладніше.

"Кривава" Ріо-Тінто в Іспанії: чому NASA вивчає цю річку вже 20 років?

Ріо-Тінто має незвичайний вигляд: романтики подумають про пейзажі Марса, прагматики – про забруднення. Цікаво, що якоюсь мірою правда на кожному боці. Причина незвичайних кольорів Rio Tinto – забруднення, але не у звичному розумінні. І її дійсно вивчають фахівці НАСА, що знаються на Марсі.

Ця річка тече крізь Іберійський піритовий пояс – один із найбагатших покладів сульфідних руд на планеті, що простягнувся на 230 кілометрів від Іспанії до Португалії. І ось що відбувається: вода контактує з піритом і халькопіритом, починається окиснення, а бактерії-екстремофіли перетворюють сульфатні іони на сірчану кислоту, яка розчиняє залізо і викидає його у воду. Там залізо перетворюється в іржу – і фарбує річку у характерний червоно-помаранчевий колір.

У результаті pH води досягає двійки, що приблизно відповідає кислотності оцту або лимонного соку. Для більшості живих організмів ця вода смертельна – але саме тут і починається найцікавіше та долучається NASA.

Учені вивчають Ріо-Тінто вже понад два десятиліття. Як зазначає сайт NASA, саме ця іспанська річка "ідеально підходить для астробіологічних досліджень в екстремальному кислотному середовищі, що є можливим аналогом марсіанської підповерхні".

Ось який фантастичний пейзаж малює іспанська річка Ріо-Тінто:

Дійсно, схожість разюча: і на Ріо-Тінто, і на Марсі є мінерал ярозит (сульфат заліза і калію), великі поклади метану і кисле середовище. Якщо на Марсі колись була вода, вона мала б майже такий самий вигляд, як Ріо-Тінто сьогодні. Вчені бурять дно річки у пошуках бактерій, що живуть глибоко під поверхнею без сонця і кисню – саме таке життя теоретично могло б існувати під марсіанським ґрунтом.

Окрім цього, люди видобувають мідь, срібло і золото в басейні Ріо-Тінто щонайменше 5000 років. Тут активно працювали фінікійці, карфагеняни й римляни (частину їхньої складної системи водяних коліс можна побачити у місцевому музеї). У 1873 році іспанці продали копальні British Rio Tinto Company Limited, яка управляла ними аж до 1954 і збудувала цілу колоніальну інфраструктуру – залізницю, пірс, вікторіанські будинки. Усе це збереглося донині.

Сьогодні тут розташований Parque Minero de Riotinto – гірничий парк із музеєм, відтвореною римською шахтою і вікторіанським особняком директора компанії. Особливою атракцією є поїздка вздовж берега річки на старовинному потязі, звідки можна побачити кольорові відкладення й марсіанські пейзажі.

