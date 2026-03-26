Мало хто знає, що перший аеропорт у Львові з'явився ще понад 100 років тому на Левандівці, неподалік залізничного вокзалу.

Де саме був розташований перший львівський аеропорт?

Аеропорт "Львів" на Левандівці діяло ще з 1914 року. Саме там 5 вересня 1922 року здійснили перший цивільний регулярний рейс Гданськ – Варшава – Львів, започаткувавши пасажирські перевезення в Україні та Польщі.

За весь час роботи львівське летовище здійснило понад 4,5 тисячі рейсів і перевезло 10 784 пасажири. Найпродуктивнішим став 1929 рік: за 12 місяців було виконано 485 рейсів і обслужено 1 894 авіапасажири, пише ilvivyanym.com.





Розклад рейсів Львівського аеропорту, 1925 рік / фото inlviv.in.ua

Хто першим запустив рейси у Львові?

Першою авіакомпанією стала польсько-німецька AeroLloyd. Пізніше вона розділилася: з німецького боку виникла Lufthansa, а в Польщі спочатку AeroLot, а згодом LOT Polish Airlines. На початку використовували німецькі "Юнкерси" (4 пасажири), потім голландські "Фоккери" (8 – 10 пасажирів), американські "Локхіди" (11 пасажирів) та "Дугласи" (14 пасажирів). Літаки оснащували туалетом, буфетом і автопілотом, пише український онлайн ресурс "Фотографії старого Львова".



Ангар аеропорту на Левандівці, 1930-ті роки / фото ЗАУП

Чому вирішили перенести летовище?

Левандівське льотне поле було занадто малим для розвитку авіаперевезень. Перенесення до Скнилова почалося у 1923 році, спершу силами військових, згодом цивільних. Вже у 1931 році підвели залізничну колію, встановили радіостанцію, метеопункт, паливно-заправну станцію та лампу-маяк. У 1936 році збудували дві злітно-посадкові смуги, а 1938 року відкрили залу очікування пасажирів.

Львів став частиною однієї з найдовших авіаліній Європи. У 1931 – 1937 роках рейси пролягали через Бухарест, Софії, Салоніки, Афіни, Хельсінкі, Родос, Лідду та інші міста. Загальна протяжність маршруту досягала 4,3 тисячі кілометрів.

Які особливості пасажирських перевезень?

Квитки продавали в аеропорту, готелях і туристичних агентствах. Діти до 3 років літали майже безкоштовно, а безкоштовний транспорт возив до аеропорту з центру Львова. Багаж дозволяли до 15 – 20 кілограмів, але фото та радіоапаратуру треба було здавати перед посадкою.

Як війни вплинули на аеропорт?

У 1941 році німецька та словацька авіація розбомбила злітну смугу, літаки сідали на поля поблизу Рясного. Німці відновили аеродром, використовуючи працю в'язнів. У 1944 році після повернення радянської влади летовище відновили, включили в систему "Аерофлоту" та відновили рейси до Києва та інших міст.

