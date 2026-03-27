После выхода 4 сезона сериала "Бриджертоны", все вдохновились атмосферой дворцов и светской жизни. Со ссылкой на пост olya__d, мы хотим рассказать о невероятной локации неподалеку Львова, которая подарит ощущение той самой роскоши и элегантности. И именно сейчас, когда уже наступила весна, местность идеально подходит для фотосессий или просто прогулок на свежем воздухе.

Где возле Львова посетить дворец с атмосферой Бриджертонов?

Недалеко от Львова расположен поселок Любень Великий, богатый на достопримечательности и невероятную атмосферу прошлого. Здесь можно увидеть старые храмы, но самым интересным является один из самых впечатляющих дворцов Львовщины – дворец Бруницких.

Во второй половине 19 века дворец перешел в собственность барона Константина Бруницкого, а архитектор Ян Шульц в 1909 – 1910 годах сделал перестройку, благодаря которой дворец получил современный вид в стиле необарокко, рассказывает Photo.lviv.in.ua. Среди декоративных деталей сохранились гербы Бруницких и Шимановских, а парк вокруг заложен еще в 17 веке, с редкими деревьями: платанами, елями и тополями.

Дворец Бруницких / фото с платформы тредс

Интерьеры до наших дней не дошли в первоначальном виде, однако дворец славился мебелью в стиле Людовика XV, венецианским жирандолем и библиотекой с более чем тысячей томов на разных языках. После упадка в 2000-х благодаря финансовой поддержке швейцарского благотворителя Роберта Готса дворец отреставрировали в 2006 – 2007 годах.

От Львова до Великого Любеня ехать около 30 километров. Удобнее всего добраться туда на автомобиле или рейсовым автобусом в направлении Городка.

