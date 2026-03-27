После выхода 4 сезона сериала "Бриджертоны", все вдохновились атмосферой дворцов и светской жизни. Со ссылкой на пост olya__d, мы хотим рассказать о невероятной локации неподалеку Львова, которая подарит ощущение той самой роскоши и элегантности. И именно сейчас, когда уже наступила весна, местность идеально подходит для фотосессий или просто прогулок на свежем воздухе.
Где возле Львова посетить дворец с атмосферой Бриджертонов?
Недалеко от Львова расположен поселок Любень Великий, богатый на достопримечательности и невероятную атмосферу прошлого. Здесь можно увидеть старые храмы, но самым интересным является один из самых впечатляющих дворцов Львовщины – дворец Бруницких.
Как выглядит дворец: смотреть видео
Во второй половине 19 века дворец перешел в собственность барона Константина Бруницкого, а архитектор Ян Шульц в 1909 – 1910 годах сделал перестройку, благодаря которой дворец получил современный вид в стиле необарокко, рассказывает Photo.lviv.in.ua. Среди декоративных деталей сохранились гербы Бруницких и Шимановских, а парк вокруг заложен еще в 17 веке, с редкими деревьями: платанами, елями и тополями.
Дворец Бруницких / фото с платформы тредс
Интерьеры до наших дней не дошли в первоначальном виде, однако дворец славился мебелью в стиле Людовика XV, венецианским жирандолем и библиотекой с более чем тысячей томов на разных языках. После упадка в 2000-х благодаря финансовой поддержке швейцарского благотворителя Роберта Готса дворец отреставрировали в 2006 – 2007 годах.
От Львова до Великого Любеня ехать около 30 километров. Удобнее всего добраться туда на автомобиле или рейсовым автобусом в направлении Городка.
Какие еще локации Львовской области стоит увидеть?
Недавно мы рассказывали, куда поехать отдохнуть на Львовщине. Одной из локаций является смотровая площадка в селе Рыбник. Это живописное место, с которого можно увидеть извилистое русло реки Стрый и невероятные пейзажи гор. Чтобы на дольше задержаться в этой местности, можно организовать пикник.
Или же, куда поехать в горы во Львовской области. Например, есть гора Магура – 1362,7 метра. Она расположена на границе Стрыйского района Львовской области и Долинского района Ивано-Франковской области.