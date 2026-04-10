В самом центре Львова, просто за неприметными воротами на площади Галицкой, скрывается настоящий аристократический клад дворец Бесядецких. Со ссылкой на Львовский городской совет, рассказываем самые интересные детали об этом здании.

Чем уникален дворец Бесядецких?

Это элегантное здание сочетает в себе сразу несколько стилей: от изящного рококо до сдержанного неоклассицизма, сохраняя атмосферу старого города 18 – 19 веков. Дворец расположен в глубине двора, за садом и каменной оградой, что придает ему еще больше камерности и загадочности.

Его фасад украшают окна с рокайльным декором, а над входом есть каменный картуш с семейным гербом. В свое время резиденция принадлежала не только Бесядецким, но и влиятельным родам Бельских, Потоцких и Коморовских. Первое здание возвели еще в 18 веке, а уже в 1756 году его перестроили по проекту архитектора Пьер Рико де Тиржель.



Дворец Бесядецких раньше / фото Википедии

Позже интерьеры обновляли в 19 веке, а окончательный вид дворец получил после реконструкции 1934 года. Несмотря на многочисленные изменения, внутри до сих пор можно увидеть уникальные детали, в частности ампирный скульптурный фриз, который приписывают львовскому мастеру Иоганн-Баптист Шимзер.

В советский период в здании размещалась областная библиотека, а сегодня оно находится в собственности Львовского национального университета имени Ивана Франко. Несмотря на это, дворец и дальше "живет", сохраняя многослойную историю своих стен, хотя и нуждается в масштабной реставрации.

Еще в июле 2024 года Львовский национальный университет имени Ивана Франко должен был начать работы по восстановлению дворца Бесядецких, сообщает офис охраны культурного наследия. Проект реставрации согласован Министерством культуры и информационной политики Украины, в частности эскизную часть одобрили в 2023 году, а разрешение на выполнение работ выдано в июне 2024-го.

Как выглядел дворец по состоянию на 2025 год / фото Urbis Air

Среди первоочередных задач были: укрепление аварийных конструкций, восстановление крыши, очистка территории и исследования состояния исторических элементов здания.

Какие локации Львовщины вам будут интересны?