И вот интересно, с какой точки можно увидеть их все? 24 Канал со ссылкой на сайт Карпатского национального природного парка расскажет об этом подробнее.

Откуда видно все двухтысячники Черногорского хребта?

Двухтысячники, то есть горы в более 2000 метров высотой, Украины – это Говерла, Бребенескул, Поп Иван, Петрос, Ребра и Гутин Томнатик. И одной из самых уникальных обзорных точек для всех этих гор является Туркул.

Эта гора 1933 метра высотой расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. И с ее вершины открывается одна из лучших панорам Черногоры.

Именно здесь можно окинуть взглядом практически все двухтысячники. На западе – суровый Петрос, ближе – популярная Говерла, чуть южнее – Поп Иван с обсерваторией "Белый Слон". Видно также отдаленные Ребра и Гутин Томнатик, и даже озеро Несамовитое и Бребенескул.

Конечно, не факт, что повезет увидеть все. Это очень зависит от погоды и удачи туриста. Тем не менее – почему бы не попробовать?

Тем более что маршрут на указанную точку не считают одним из самых сложных. Так что он идеален для начинающих, фотографов и настоящих фанатов горных панорам.

Обратите внимание: как отмечает портал karpatium.com, несколько маршрутов могут привести на Туркул – это зеленый маркированный из села Быстрец через Шпицы, желтый с базы Заросляк, или синий от Говерлы.

Кстати, Туркул вдохновляет не только пейзажами. Здесь встречаются редкие растения и птицы, а вокруг – ледниковые озера, чистые долины и каменные столбы.

Какие еще особые локации в Карпатах стоит посетить?