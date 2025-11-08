І от цікавий факт – його можна не тільки відвідати, а й навіть у ньому з комфортом переночувати. 24 Канал із посиланням на розповідь vadymgrinko у тіктоці опише це докладніше.
Неймовірно, але факт: як можна дешево заночувати біля розкішного палацу Качанівки?
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" розташований у Чернігівській області. Там є розкішний палацовий комплекс та парк, який вважають одним із найбільших і найгарніших в Україні та навіть усій Європі.
Сам палац – палац Тарновських у Качанівці – зведений у XVIII столітті у стилі класицизму. Спочатку він був одноповерховим, але в XIX столітті доклали другий поверх та облагородили ландшафт парку. Так от, тут відпочивали та творили видатні діячі культури, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь та інші.
Та можете там відпочити й ви. На території комплексу є садиба з номерами, тобто з комфортабельними кімнатами. Як зазначає iryna_oblovatna у тіктоці, ціни там від 500 гривень.
Біля цього розкішного палацу можна навіть заночувати: дивіться відео vadymgrinko
Але найкращі краєвиди та зручності, звісно, у люксі – він коштує 1500 гривень за ніч. Також там є музей у палаці, і є де прогулятися та навіть посмажити шашлики – тільки заготовки треба брати з собою.
Усе це робить перебування у Качанівці цілком доступним навіть порівняно з відпочинком у кафе чи ресторані. Одні плюси для туристів з нагодами поєднати культурний відпочинок, занурення в історію і комфорт без надмірних витрат.
У садибі є різні номери на будь-який смак, а навколо – чудові краєвиди: дивіться відео iryna_oblovatna
А які ще цікаві туристичні місця Чернігівської області варто відвідати?
Це, безперечно, садиба Лизогубів у Седневі. Пам'ятка садово-паркової архітектури XVII століття, з 600-річною липою, з альтанкою Лесі Українки та кам'яницею Лизогубів. Ця садиба є філією Чернігівського обласного історичного музею і приваблює туристів історією і культурними заходами.
А ще є замок у Батурині. Це частина Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" – історична фортеця XVII століття, що була резиденцією гетьманів України. Палацове містечко у Батурині, популярне серед туристів, містить реконструйовані споруди, музей, парк і унікальні архітектурні пам'ятки.